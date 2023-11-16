الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره في عملية حاجز الأنفاق في القدس

حماس تتبنى إطلاق نار في الضفة الغربية أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الخميس، وفاة جندي متأثرا بجروحه بعد هجوم بالأسلحة النارية صباح الخميس في الضفة الغربية.

وأصيب أبراهام فطينة (20 عاما) بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار قرب حاجز عسكري بين الضفة الغربية والقدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية التي أعلنت أن المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة قتلوا بالرصاص.

وبعد الإعلان بلحظات، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجوما على الحاجز عسكري الإسرائيلي (الأنفاق) يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية.

وقام مسلحون فلسطينيون الخميس بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في مدينة القدس.

أفادت الشرطة بوقوع عملية إطلاق نار صباح الخميس عند حاجز النفق في القدس، وتم تحييد 3 مهاجمين من قبل قوات الأمن المتواجدة في الحاجز، وذلك بعد وصولهم بمركبة من اتجاه الضفة الغربية نحو الحاجز وفتحوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة، تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.