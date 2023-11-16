رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:"نحن قريبون من تدمير المنظومة العسكرية في شمال غزة"

الجيش الإسرائيلي يعلن تخليص جثة أسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

قام رئيس الأركان العامة، اللواء هرتسي هاليفي، بمناورة مع القوات في قطاع غزة، واشترك في القتال في الميدان وأوضح أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقترب من تدمير النظام العسكري لحماس في الشمال، إلا أنه لا تزال هناك مناطق يمكن التعامل معها.

ودخل رئيس الأركان مع القوات المقاتلة إلى عمق أراضي قطاع غزة، ودرس سير القتال في المنطقة وتحتها، وذكر أن الجيش الإسرائيلي "يقترب من تدمير المنظومة العسكرية في شمال غزة".

وتحدث رئيس الأركان إلى جنود الفرقة 36 و252، في الميدان وقال إنه "في ظل التطور المتقدم للحملة، ومع ما فعلتموه هنا، فإننا قريبون جدًا من تدمير النظام العسكري الذي كان موجودًا في منطقة شمال قطاع غزة وسنكمله حتى النهاية.

وأضاف: " لدينا بعض اللمسات النهائية، لكننا نقترب بشكل جيد. وسيواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته في قطاع غزة، واذا بقي الأمر بأيدينا، نستطيع تطهير منطقة أخرى. كما نستطيع قتل القادة والنشطاء وتدمير البنية التحتية لهذه الحركة اطلاقًا".