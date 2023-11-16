الجيش الإسرائيلي يعلن تخليص جثة أسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

أبلغ ممثلون عن الجيش الإسرائيلي والشرطة عائلة المرحومة جوديث فايس، التي تم اختطافها في السبت السابع من اوكتوبر من منزلها في بآري

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري مساء الخميس أنّ قوة من الكتيبة 603 التابعة للواء القتالي السابع، عثرت على جثة المختطفة يهوديت فايس، من مبنى قريب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وعادت بها إلى أراضي دولة إسرائيل. كما عثر في المبنى الذي عثر فيه على المرحومة جوديث، على معدات عسكرية وأسلحة من نوع كلاشينكوف وصاروخ آر بي جي.

بعد عملية تحديد الهوية التي قام بها مسؤولون طبيون عسكريون، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أبلغ ممثلون عن الجيش الإسرائيلي والشرطة عائلة المرحومة جوديث فايس، التي تم اختطافها في السبت السابع من اوكتوبر من منزلها في بآري، على يد منظمة حماس.

وأضاف هغاري: "المهمة الوطنية التي أمام أعيننا هي العثور على المفقودين وإعادة المختطفين إلى وطنهم. ويعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل وثيق وبالتنسيق الكامل مع الهيئات الوطنية والأمنية ذات الصلة من أجل الالتزام بهذه المهام، ولن يهدأ حتى يتم إنجازها".