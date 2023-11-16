نريد إنشاء مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة ونعمل على التفاصيل بشأن ذلك

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية انه كانت "لدينا مؤشرات قوية على أن المختطفين محتجزون لدى حماس في مستشفى الشفاء بغزة".

ووفقا له: "هذا أحد أسباب دخولنا إلى المستشفى، لكن إذا كانوا هناك بالفعل، فقد تم إخراجهم قبل دخولنا". وذكر نتنياهو في المقابلة أن الحكومة لديها معلومات استخباراتية عن المختطفين، لكنه لم يوضح أكثر من ذلك.

قال نتنياهو هذه الأمور على خلفية تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، ومطالبتها بتقديم أدلة على أن حماس استخدمت مستشفى غزة. وذكرت وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أن إسرائيل لم تثبت بعد وجود مقر لحماس تحت منطقة الشفاء.

كشف الجيش الإسرائيلي، الذي داهم المستشفى الرئيسي في غزة أمس، اليوم عن تفاصيل جديدة من الغارة - وأفاد بأنه تم العثور على نتائج تتعلق بمذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك مواد استخباراتية.

أعلن الجيش مساء اليوم أن قواته عثرت أمس على جثة المختطفة يهوديت فايس (65 ​​عاماً) في مدينة غزة، حيث عثر مقاتلو اللواء السابع على الجثة بالقرب من بناية قريبة من مستشفى الشفاء.