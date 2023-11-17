لولا أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي بعد انتقاداته الحادة لإسرائيل

أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ تناولت خصوصا الوضع الإنساني في قطاع غزة والرهائن لدى حركة حماس، بعد انتقادات حادة وجهها للرد الإسرائيلي على هجوم الحركة.

وانتقد لولا بشدة الرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الذي تسبب بالحرب الدائرة بين الطرفين معتبرا الاثنين أنها "بخطورة" هجمات حماس.