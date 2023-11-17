تغطية متواصلة|اسرائيل تواصل غاراتها في قطاع غزة، والجيش يوسّع عملياته في الضفة الغربيّة
الجيش الإسرائيلي يؤكد تقارير عن هجمات ضد مسؤولين كبار في حماس، لكنه لم يعلن القضاء عليها
تحييد فلسطيني أطلق النار باتجاه عناصر من الجيش قرب مدينة الخليل| الجيش الإسرائيلي يهاجم في لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على مواقع حدودية | الفلسطينيون: مقتل 3 في عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين واعتقال 9 | الجيش الإسرائيلي يؤكد تقارير عن هجمات ضد مسؤولين كبار في حماس، لكنه لم يعلن القضاء عليها| الحكومة لا توافق على اقتراح حماس بشأن صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 50 رهينة من اختيارها | نتنياهو لشبكة سي بي إس: مؤشرات قوية على أن المختطفين كانوا محتجزين في المستشفى، ولم يعودوا هناك.
لولا أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي بعد انتقاداته الحادة لإسرائيل
أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ تناولت خصوصا الوضع الإنساني في قطاع غزة والرهائن لدى حركة حماس، بعد انتقادات حادة وجهها للرد الإسرائيلي على هجوم الحركة.
وانتقد لولا بشدة الرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الذي تسبب بالحرب الدائرة بين الطرفين معتبرا الاثنين أنها "بخطورة" هجمات حماس.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إغلاق شوارع عند الحدود اللبنانية قرب كريات شمونة خشية من حدث أمني
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يلغي جولة إلى مشفى شيبا خشية من أن تطرده عائلات الجرجى الإسرائيليين كما حدث مع وزراء سابقا
المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع كارثي في غزة ويجب إدخال مزيد من المساعدات
تحييد فلسطينيان أطلقا النار باتجاه عناصر من الجيش قرب مدينة الخليل
قامت قوة من كتيبة الاحتياط 8106 التابعة للجيش الإسرائيلي بتحييد فلسطينيين أطلقا النار باتجاهه في منطقة يهودا على شارع 35. وصل المنفذان بمركبة عند حاجز مفرق الزيتون وبدأوا بإطلاق النار كما ذكر على المسلحين الذين ردوا بإطلاق النار وأطلقوا النار. وتم تحييدهما، ولم تقع إصابات في صفوف المقاتلين من الجيش.
إطلاق نار على سيارة شاب فلسطيني في ترقوميا على أحد مداخل الخليل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بلاغات أولية عن عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين في الخليل
الجيش الاسرائيلي: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة حماس منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في مسيرة حاشدة إلى القدس للمطالبة باستعادة الأسرى من غزة
سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية اسرائيلية غرب غزة
أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غرب غزة.
المحلل العسكري لهآرتس عاموس هرئيل عن مصادر سياسية: نتنياهو يتردد في إبرام صفقة الأسرى بسبب الخشية من موقف بن غفير الذي يبحث عن طريق لإبعاد نفسه عن الفشل في الحرب وربما ترك الائتلاف
سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل
قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة
واصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي عملياتهم الليلة في قطاع غزة، وهاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي العديد من الأهداف في قطاع غزة.
وداهمت مقاتلات من الجيش الإسرائيلي بتوجيه من المخابرات، موقع قائد المنطقة الشمالية لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والذي يضم مكاتب كبار المسؤولين في المنظمة الإرهابية ومصنعًا لـ إنتاج الذخائر الاستراتيجية.
أذربيجان تحبط مؤخرا هجوما على السفارة الإسرائيلية في باكو
أحبطت قوات الأمن الأذربيجانية هجوما على السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو الشهر الماضي.
وحاول رجل، من أصل إيراني على ما يبدو، اقتحام السفارة وهو مسلح. وسيطر أفراد جهاز الأمن الوطني الأذربيجاني عليه - وتمكنوا من نزع سلاحه. وتم تقديمه أمام محكمة في باكو وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر.
الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة الجندية نوعا مارسيانو من غزة
استعاد الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) من مدينة غزة جثة الجندية نوعا مارسيانو، المراقبة البالغة من العمر 19 عامًا والتي تم اختطافها في 7 أكتوبر. وأعلن الجيش هذا الأسبوع عن وفاتها في الأسر.
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل نوعى البالغة من العمر 19 عامًا، وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنها "حندية من الجيش الإسرائيلي اختطفتها منظمة حماس". ونشرت حماس يوم الاثنين مقطع فيديو يظهر أسرها وبعد النشر مباشرة، وصل ممثل للجيش الإسرائيلي إلى منزل عائلتها.
الجيش الإسرائيلي يعلن الوصول إلى جثة مجندة إسرائيلية في قطاع غزة ظهرت في فيديو القسام
الفلسطينيون: مقتل 3 في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في جنين، واعتقال 9
أفاد الفلسطينيون أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار خلال العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي الليلة في مخيم جنين للاجئين، وتم اعتقال سبعة آخرين. ومن بين القتلى بهاء اللحلوح، وهو عضو في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وأحد مؤسسي لواء جنين.
الجيش السوري يؤكد تصدي دفاعاته لقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قصفا إسرائيليا استهدف الجمعة محيط العاصمة السورية دمشق مخلفا بعض الأضرار المادية. وذكر الجيش السوري في بيان "فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها". ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها عازمة على التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.