الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة الجندية نوعا مارسيانو من غزة

المعلومات المتعلقة بمكان الجثة حصل عليها الشاباك، الذي قام بتوجيه القوات

استعاد الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) من مدينة غزة جثة الجندية نوعا مارسيانو، المراقبة البالغة من العمر 19 عامًا والتي تم اختطافها في 7 أكتوبر. وأعلن الجيش هذا الأسبوع عن وفاتها في الأسر.

IDF Spokesperson نوعا مارسيانو

وعثرت قوة من كتيبة الهندسة 603 من اللواء السابع على جثتها في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء بالتعاون مع قوة من الشاباك، وتعرف ضباط طبيون عسكريون على الجثة، ونقلوها إلى إسرائيل الليلة. المعلومات المتعلقة بمكان الجثة حصل عليها الشاباك، الذي قام بتوجيه القوات.

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل نوعى البالغة من العمر 19 عامًا، وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنها "حندية من الجيش الإسرائيلي اختطفتها منظمة حماس". ونشرت حماس يوم الاثنين مقطع فيديو يظهر أسرها وبعد النشر مباشرة، وصل ممثل للجيش الإسرائيلي إلى منزل عائلتها.

نُشر الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي عثر على جثة المختطفة يهوديت فايس (65 ​​عامًا)، وقد عثر مقاتلو اللواء السابع على الجثة واستعادوها من مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء، وكان فايس قد اختطف من كيبوتس باري في 7 أكتوبر.

وكانت كتائب القسام نشرت الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وكانت القسام حذرت إسرائيل مرارا بأن "قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها وأعلنت عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف".