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رصد صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة في موقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

i24NEWS

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صاروخ عثر عليه الجيش الاسرائيلي في مقر الجهاد الاسلامي
IDF spokemanصاروخ عثر عليه الجيش الاسرائيلي في مقر الجهاد الاسلامي

رصد صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة في موقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

داهم جنود من الجيش الإسرائيلي من فرقة "يهلوم" ووحدة يحلم الليلة (الجمعة) بتوجيهات استخباراتية موقع قائد المنطقة الشمالية لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، والذي يضم مكاتب كبار مسؤولي المنظمة ومسؤولين كبار في المنظمة ومصنع لإنتاج الذخائر الاستراتيجية. وعثر المقاتلون خلال هذه الغارة على صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة ووسائل حربية أخرى، وقامت القوات بتدمير الموقع.

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عملت قوات الفريق القتالي للواء جفعاتي في منطقة المدرسة التي كان يختبئ فيها نشطاء حماس. وخلال العملية، قامت القوات بتصفية الناشطين وعثرت على أسلحة في ساحة المدرسة. وداهمت الفرق القتالية التابعة للواء ناحال ولواء المظليين واللواء 460 عدداً من الأهداف وعثرت على وسائل تكنولوجية ووسائل حربية، من بينها أسلحة من نوع كلاشينكوف، عبوات، مقاليع، سترات، آر بي جي، قاذفات مضادة للدبابات والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي خلال الليل العديد من الأهداف  في قطاع غزة.

IDF spokeman
IDF spokemanاسلحة ضبطت في مقر الجهاد بقطاع غزة
IDF spokeman
IDF spokemanأسلحة ضيطت في مقر الجهاد في قطاغ غزة
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