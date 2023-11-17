رصد صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة في موقع لحركة الجهاد الإسلامي بغزة

داهم جنود من الجيش الإسرائيلي من فرقة "يهلوم" ووحدة يحلم الليلة (الجمعة) بتوجيهات استخباراتية موقع قائد المنطقة الشمالية لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، والذي يضم مكاتب كبار مسؤولي المنظمة ومسؤولين كبار في المنظمة ومصنع لإنتاج الذخائر الاستراتيجية. وعثر المقاتلون خلال هذه الغارة على صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة ووسائل حربية أخرى، وقامت القوات بتدمير الموقع.

عملت قوات الفريق القتالي للواء جفعاتي في منطقة المدرسة التي كان يختبئ فيها نشطاء حماس. وخلال العملية، قامت القوات بتصفية الناشطين وعثرت على أسلحة في ساحة المدرسة. وداهمت الفرق القتالية التابعة للواء ناحال ولواء المظليين واللواء 460 عدداً من الأهداف وعثرت على وسائل تكنولوجية ووسائل حربية، من بينها أسلحة من نوع كلاشينكوف، عبوات، مقاليع، سترات، آر بي جي، قاذفات مضادة للدبابات والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي خلال الليل العديد من الأهداف في قطاع غزة.

IDF spokeman اسلحة ضبطت في مقر الجهاد بقطاع غزة