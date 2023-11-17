تقرير: أنباء عن إغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد بحر

أفادت تقارير في غزة أن إسرائيل اغتالت أحمد بحر، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قُتل أحمد بحر، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس البرلمان الفلسطيني في غزة، في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة - بحسب تقارير فلسطينية. بحرعضو كبير في المنظمة، الذي تنضم تصفيته إلى سلسلة من الإجراءات المضادة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة كجزء من القتال في غزة.

ويعتبر بيشر أحد الركائز السياسية لحركة حماس في غزة. وقبل ذلك، في عام 1989، قام الجيش الإسرائيلي باعتقاله إداريًا لمدة عامين.

في الأيام الأخيرة، هاجم الجيش الإسرائيلي مجمعين تحت الأرض في قطاع غزة، حيث كان يقيم كبار قادة حماس - هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري الليلة الماضية.

وفي أحد المجمعات كان قائد الفرقة الشمالية أحمد غندور ورئيس هيئة اطلاق الصواريخ أيمن صيام. وفي مجمع آخر، كان يختبئ رئيس وزراء حماس في قطاع غزة عصام الدليس، وروحي مشتهى المقرب من زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.