مصر تنجح في الحصول على موافقة إسرائيل لإدخال 150 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي الأنباء عن نية إدخال شاحنات وقود إضافية إلى قطاع غزة، وذكر أن مجلس الوزراء الحربي وافق على إدخال شاحنتين سولار إلى قطاع غزة يوميا، "لحاجة الأمم المتحدة لدعم المياه والصرف الصحي". وقال المسؤول إن القرار اتخذ بالإجماع على أساس "توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك للامتثال للطلب الأمريكي".

وأضاف المصدر: "هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس. وستمر الناقلات عبر معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس".

ويهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم شبكات المياه والصرف الصحي ، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقوات الجيش الإسرائيلي، وتنتشر حتى في جميع أنحاء المنطقة وقد تصل الى إسرائيل."

وأفادت مصادر مصرية، بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، وإعادة تدفق الوقود للقطاع. وقالت القناة إن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، جاء هذا بحسب ما نشرت قناة تلفزيون القاهرة المصرية.

ودخل يوم الأربعاء أول صهريج محمل بالوقود عبر رفح إلى قطاع غزة، وذكر مصدر مصري لمراسلة RT أن "القاهرة أرسلت 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة. ووفقا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الأمم المتحدة خاصة ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة " الأونروا".