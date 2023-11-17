أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، قال في وقت سابق اليوم إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، عن قرب التوصل لاتفاق صفقة أسرى وشيكة بين إسرائيل وحماس من المدنيات الإسرائيليات والأطفال المختطفون، مقابل 50 من السيدات السجينات والأطفال في سجون إسرائيل، يشمل هدنة إدخال مساعدات.

وبحسب ما أفادت به مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن الاتفاق الوشيك في غزة يشمل هدنة من 3 أيام. كما أن إسرائيل وافقت على دخول كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف أممي ضمن الاتفاق" مضيفة أن "هناك ضغطا أميركيا على إسرائيل للقبول بالصفقة".

وكان مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، قال في وقت سابق اليوم إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة "أنباء العالم العربي"، أن هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.

وتدخل الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ42، فيما لا تظهر أي بادرة بقرب وقف إطلاق النار، ويتحمل المدنيون الفلسطينيون وطأة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أسابيع ردا على هجوم حماس المباغت الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وتقول السلطات الصحية في غزة، إنه تأكد مقتل ما لا يقل عن 11500 شخص في القصف الإسرائيلي والاجتياح البري، أكثر من 4700 منهم أطفال.