التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي لم نطلب في أي وقت إخلاء مستشفى الشفاء، وإطلاق الصواريخ من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من لبنان؛ ومقتل 5 مسلحين فلسطينيين في غارة جوية بطائرة بدون طيار في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية “اعترضت بنجاح” صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة عسكرية يتم التحكم فيها عن بعد، مما دفع صفارات الإنذار إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، مؤكدا أنه “لم يتم اكتشاف أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية”.
وقال الجيش في بيان مقتضب إن التحذيرات جاءت نتيجة لعمليات الاعتراض، مضيفا أنه “لم يتم اكتشاف أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية”.
إيطاليا: رفع العلم الفلسطيني على برج بيزا
اقتحم 15 طالبًا مؤيدًا للفلسطينيين برج بيزا المائل في إيطاليا الليلة الماضية، ورفعوا علمًا فلسطينيًا كبيرًا في إشارة إلى دعم غزة. كما ألقوا قنابل دخان على مكان الحادث.
وذكرت الشرطة المحلية أن الطلاب كانوا جزءًا من مجموعة مكونة من 500 شخص قاموا بمسيرة عبر المدينة. ووفقا لها، فقد فاجأوا الشرطة وحراس الأمن في الموقع، وأجبروهم على الدخول وتسلقوا عدة طوابق قبل رفع لافتة كبيرة. وأعلنت الشرطة أنها ستحاول التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة.
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لبنان: إسرائيل تقصف "مصنعاً للألمنيوم" في منطقة لم تتعرض لهجوم منذ عام 2006
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل نفذت صباح اليوم هجوما في منطقة بلدة النبطية التي لم يتم استهدافها منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
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وبحسب التقرير، ففي حوالي الساعة 4:15 صباحا، أطلقت طائرة بدون طيار صاروخين على "مصنع لإنتاج الألمنيوم" على الطريق من طول الكابور إلى النبطية، مما أدى إلى نشوب حريق.
الجيش الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء المرضى أو الأطباء من الشفاء
نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التقارير الفلسطينية عن "تعليمات" مزعومة. لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة، قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي لم يطلب في أي وقت من الأوقات إخلاء المرضى أو العاملين في المجال الطبي".
وبحسب البيان، استجاب الجيش الإسرائيلي هذا الصباح لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين لجأوا إليه ويرغبون في المغادرة، بالتحرك نحو الممر الإنساني في قطاع غزة عبر ممر آمن. طريق.
كما أُعلن أن الجيش "اقترح أنه في حال تقديم طلب لتنسيق الإخلاء الطبي، فإنه سيعمل على تمكينه ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى". وستبقى الفرق الطبية في المستشفى لرعاية المرضى الذين لا يرغبون أو لا يمكن إجلاؤهم. وأضاف البيان أنه خلال الليل، واصل الجيش الإسرائيلي تقديم الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية للمستشفى.
وزير خارجية الأردن: تهجير الفلسطينيين تهديد لأمننا القومي
وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، انتقادات لاذعة للحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "عدوان سافر" ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقال الصفدي خلال، قمة "حوار المنامة" التي عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين"، إن الحرب الإسرائيلية ستجلب كارثة، ليس فقط على غزة، ولكن على المنطقة بشكل عام.
وأضاف أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر، مشيرا إلى أن حرب غزة لا تحقق أمن إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يقول إن حوالي 25 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان في أحدث وابل من الصواريخ
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 25 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل قبل فترة قصيرة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدتي ساسا وشتولا الشماليتين.
وسقطت جميع المقذوفات في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف مصادر إطلاق الصواريخ بالمدفعية، وينفذ الآن غارات جوية ضد مواقع حزب الله.
صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
تقرير: الجيش الإسرائيلي يطالب جميع المقيمين في مستشفى الشفاء بالإخلاء "خلال ساعة"
أعلن رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة أن الجيش الإسرائيلي أصدر طلبا لجميع الموظفين والمرضى بإخلاء المستشفى، في الوقت نفسه أفاد صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء المستشفى.من جميع المقيمين "خلال ساعة".
الجيش الإسرائيلي والشاباك يؤكدان أن العملية في الضفة الغربية استهدفت خلية تخطط لهجمات عدائية ’وشيكة’
قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك في بيان مشترك إن عددا من المسلحين الذين قُتلوا في عملية ليلية في الضفة الغربية كانوا يخططون لهجمات “وشيكة” ضد مدنيين وجنود إسرائيليين.
وجاء في البيان أن القوات والطائرات قصفت مخبأ في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس.
ومن بين القتلى محمد زاهد، الذي وصفه البيان بأنه شارك في عدد من هجمات إطلاق النار، بما في ذلك هجوم القدس في أبريل/نيسان الماضي الذي أصيب فيه إسرائيليان.
اعتقال 40 شخصًا أثناء اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطين مبنى جامعة ميشيغان
قالت الشرطة إنها اعتقلت أربعين شخصا وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بعد أن اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مبنى في حرم جامعة ميشيغان في آن أربور.
يُظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين وهم يدفعون الشرطة إلى داخل مبنى إدارة روثفين، الذي يضم مكاتب رئيس المدرسة سانتا أونو. وقالت نائبة رئيس شرطة الجامعة ميليسا أوفرتون إن ما يقدر بنحو 200 شخص دخلوا المبنى بعد ذلك.
"لا نطلب القمر": مسؤول بالأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
جدد مسؤول كبير في الأمم المتحدة دعواته إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال غريفيث، "سمها كما شئت، لكن المطلب، من وجهة نظر إنسانية، بسيط. أوقفوا القتال للسماح للمدنيين بالتحرك بأمان".
وأضاف غريفيث: "نحن لا نطلب القمر". "إننا نطالب باتخاذ التدابير الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين ووقف مسار هذه الأزمة."
كما يدعو غريفيث إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة دون قيد أو شرط.
صندوق النقد: الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، إن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يدمر" سكان غزة واقتصادها.
وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".
وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".
بعد حصول المولدات على الوقود.. استعادة خدمات الهاتف والإنترنت في غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، أمس الجمعة، أن خدمات الهاتف والإنترنت عادت للعمل جزئيًا مرة أخرى في جميع أنحاء غزة، بعد تسليم الوقود لإعادة تشغيل المولدات التي تشغل الشبكات.
وأكدت مجموعة NetBlocks، وهي مجموعة تتعقب انقطاعات الإنترنت، أنه "يتم استعادة الاتصال بالإنترنت جزئيًا" في قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الخميس الماضي، عن انقطاع كافة خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمة الهاتف الثابت وشبكة الهاتف المحمول والاتصال بالإنترنت، بسبب نقص الوقود.
مقتل 5 مسلحيين فلسطينيين في غارة جوية على مخيم بلاطة
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة فلسطينيين مسلحيين قتلوا في غارة جوية على مبنى في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وتقول التقارير الفلسطينية إن الهجوم كان عبارة عن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على مقر فتح في المخيم.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أربعة من القتلى كانوا ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، نقلاً عن "شهادات المستشفيات".
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تقرير فلسطيني: مقتل نحو 26 شخصا في قصف إسرائيلي على خان يونس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نحو 26 فلسطينيًا قتلوا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس. وأشارت إلى أن معظم القتلى هم من الأطفال.