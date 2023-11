إيطاليا: رفع العلم الفلسطيني على برج بيزا

اقتحم 15 طالبًا مؤيدًا للفلسطينيين برج بيزا المائل في إيطاليا الليلة الماضية، ورفعوا علمًا فلسطينيًا كبيرًا في إشارة إلى دعم غزة. كما ألقوا قنابل دخان على مكان الحادث.

وذكرت الشرطة المحلية أن الطلاب كانوا جزءًا من مجموعة مكونة من 500 شخص قاموا بمسيرة عبر المدينة. ووفقا لها، فقد فاجأوا الشرطة وحراس الأمن في الموقع، وأجبروهم على الدخول وتسلقوا عدة طوابق قبل رفع لافتة كبيرة. وأعلنت الشرطة أنها ستحاول التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة.