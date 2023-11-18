الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من لبنان؛ ومقتل 5 مسلحين فلسطينيين في غارة جوية بطائرة بدون طيار في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية “اعترضت بنجاح” صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة عسكرية يتم التحكم فيها عن بعد، مما دفع صفارات الإنذار إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، مؤكدا أنه “لم يتم اكتشاف أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن التحذيرات جاءت نتيجة لعمليات الاعتراض، مضيفا أنه “لم يتم اكتشاف أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية”.