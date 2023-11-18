نتنياهو: "يجب استبدال حماس بحكومة تريد إعادة بناء غزة"

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تحافظ على "المسؤولية العسكرية الكاملة". في غزة "على المدى المنظور".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الجمعة، خلال مقابلة مع الإذاعة الأمريكية NPR: "يجب علينا ضمان التغيير الثقافي في أي حكومة مدنية في غزة، فمن غير المقبول أن يقوموا بتمويل التطرف الذي يجب أن نحاربه".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تحافظ على "المسؤولية العسكرية الكاملة". في غزة "على المدى المنظور".

وعندما سئل عمن يمكن أن يحل محل حماس في قطاع غزة إن لم تكن السلطة الفلسطينية، أجاب: "أي شخص لا يشارك حماس أهدافها وتعليم أبنائه أنه يجب تدمير إسرائيل. ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية تعلم الأطفال الفلسطينيين أنه يجب عليهم تدمير إسرائيل".

وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس بألمانيا النازية واليابان عندما هاجموا الولايات المتحدة: "يجب أن يكون لهذا الجيل مستقبل مختلف، تمامًا كما كان للشعب الألماني أو الياباني جيل مختلف، بعد القضاء على هذه الأنظمة السامة والوحوش القاسية". ويتعين علينا أن نستبدل ذلك بشيء يهتم بمستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويهتم بإعادة بناء غزة، ويهتم بالقضاء على الوحشية التي أخضعت سكان غزة. وبمجرد أن نهزم حماس، سيتعين علينا أن نتأكد من عدم ظهور حماس جديدة.

Kobi Gideon /L.A.M رئيس الوزراء نتنياهو يزور مقاتلي وحدة دورية الصحراء

وفي الجزء الأخير من المقابلة، وجه مقدم البرنامج لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يلتق بسكان المنطقة الحدودية منذ أكثر من شهر، تسجيلات لمواطنين إسرائيليين يعبران عن عدم ثقتهما بالحكومة ونتنياهو. وقال الأخير "هذه الأصوات المليئة باليأس تعكس خيبة أملهم. كيف لا يشعرون بخيبة أمل بعد مثل هذا الحدث؟ لكن من المهم أن ندرك أنه على الرغم من ذلك فإن الدولة اليوم أقوى من أي وقت مضى".