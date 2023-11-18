أضاف البيان: “لم يأمر الجيش الإسرائيلي في أي وقت بإجلاء المرضى أو الفرق الطبية، واقترح في الواقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتسهيل أي طلب للإخلاء الطبي"

خرج مئات الأشخاص، السبت، سيرا من مستشفى الشفاء، وأكد مدير المستشفى، محمد أبو سلمية، اليوم السبت، بدء عمليات الإخلاء إثر مهلة الساعة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية، فيما أعلن الجيش أنه لم يطلب إجلاء المرضى والطواقم الطبية.

وقال مدير المستشفى إنه "بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام"، وأضاف أنه تم التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم.

وأكد أبو سلمية أن الوضع في المجمع صعب جدا، لا سيما أن الماء مقطوعة منذ أكثر من أسبوع والأطفال الآن بدون أوكسجين منذ فترة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية، ولا يوجد أي مكان صالح للحياة في المشفى، ولا يوجد حتى طعام.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “هذا الصباح، وافق الجيش الإسرائيلي على طلب مدير مستشفى الشفاء لتمكين المزيد من سكان غزة الذين كانوا في المستشفى، ويرغبون في الإخلاء، من القيام بذلك عبر الطريق الآمن”.

وأضاف البيان: “لم يأمر الجيش الإسرائيلي في أي وقت بإجلاء المرضى أو الفرق الطبية، واقترح في الواقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتسهيل أي طلب للإخلاء الطبي”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “سيبقى الطاقم الطبي في المستشفى لدعم المرضى الذين لا يستطيعون الإخلاء”، مردفا أنه قدم المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية إلى الشفاء بين عشية وضحاها.