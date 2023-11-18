تقرير: قائد حماس يحيى السنوار يُصَّعِب إبرام صفقة محتملة لتبادل أسرى

المحادثات والجهود متواصلة لابرام اتفاق تبادل أسرى لاعادة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة

أفادت القناة الإسرائيلية "13" نقلا عن مصادر فلسطينية بان قائد حماس يحيى السنوار يُصَّعِب إبرام صفقة محتملة لتبادل أسرى، حيث أفيد الجمعة عن صفقة يتم خلالها تبادل 50 إمراة وطفل إسرائيلي مختطف في غزة مقابل 50 أسيرة فلسطينية ووقف إطلاق النار، لكن إسرائيل طلبت تبادل ما بين 80 حتى 100 من المختطفين، حماس طلبت وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام. حاليا السنوار يطالب الإفراج عن المختطفين خلال ثلاث دفعات مقابل وقف إطلاق النار يتواصل على مدار ثلاثة أسابيع، وفي المقابل تطالب إسرائيل خلال دفعتين.

من جانبه صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، على خلفية ذلك أمام مقاتلين في قطاع غزة بأن :"حماس تفهم فقط لغة القوة وفقط ممارسة الضغوطات على حماس ستدفع نحو الإفراج عن المختطفين". وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي قادر على التوقف لمدة ثلاثة أيام وأيضا خمسة أيام ومواصلة نشاط واسع في غزة، مع ذلك يتطلب أسابيع كثيرة وحتى شهور لاستكمال العملية العسكرية، والتي يتطلب لها الشرعية أيضا من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل، أفيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في إطار الجهود المتواصلة للإفراج عن المختطفين بصور فورية، ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت المبعوث الأمريكي بيرت مكغورك الى قطر لمواصلة الاتصالات بالقضية.