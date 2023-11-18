English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في إسرائيل
  • حماس: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلّفة بحماية الأسرى، ومصير الأسرى والآسرين مجهولًا

حماس: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلّفة بحماية الأسرى، ومصير الأسرى والآسرين مجهولًا

i24NEWS

دقيقة 3
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، كما يُرى من جنوب إسرائيل، الأحد، 12 نوفمبر، 2023.
AP Photo/Leo Correaدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، كما يُرى من جنوب إسرائيل، الأحد، 12 نوفمبر، 2023.

الناطق باسم القسام: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى

أعلن الناطق باسم كتائب القسام فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضاف أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

Video poster

كما قال إن مقاتلي القسام دمروا منذ صباح اليوم 17 آلية اسرائيلية في شمال غرب وجنوب غزة، بالإضافة إلى إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين وتفجير عبوة ناسفة فيها.

وسبق أن أعلنت حركة حماس أن عدد أسرها ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى خلال معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 80 شخصا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين اسرائيليتين منفصلتين السبت في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين .

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس وكالة فرانس برس عن "مقتل ما لا يقل عن 50" شخصا السبت في قصف استهدف فجرا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق