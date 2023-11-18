حماس: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلّفة بحماية الأسرى، ومصير الأسرى والآسرين مجهولًا

الناطق باسم القسام: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى

أعلن الناطق باسم كتائب القسام فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضاف أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

كما قال إن مقاتلي القسام دمروا منذ صباح اليوم 17 آلية اسرائيلية في شمال غرب وجنوب غزة، بالإضافة إلى إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين وتفجير عبوة ناسفة فيها.

وسبق أن أعلنت حركة حماس أن عدد أسرها ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى خلال معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 80 شخصا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين اسرائيليتين منفصلتين السبت في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين .

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس وكالة فرانس برس عن "مقتل ما لا يقل عن 50" شخصا السبت في قصف استهدف فجرا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.