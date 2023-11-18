غالانت: "حزب الله يدفع ثمنًا باهظًا طوال الوقت ونحن مستعدون له دائمًا. إذا أخطأ سنعرف ماذا نفعل"

وزير الأمن غالانت في القيادة الشمالية: "نمارس سياسة الدفاع النشط ونهاجم البنية التحتية الهجومية لحزب الله.

أجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييما للوضع في مقر القيادة الشمالية خلال يوم السبت مع قائد اللواء أوري غوردين، واللواء (احتياط) يتسحاق (جيري) غيرشون وكبار الضباط في مقر قيادة الشمال.

وتلقى وزير الأمن لمحة عامة عن أنشطة القوات لحماية البلدات وإزالة التهديدات في المنطقة الحدودية، وأصر على الحفاظ على سياسة الدفاع النشطة، وتحصيل الثمن من حزب الله مقابل أي محاولة للمس بالمواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "أجريت اليوم تقييماً للوضع مع القائد العام، ومع الضابطة الكبرى، ونظرت بعناية إلى ما يحدث في الجبهة الشمالية".

وأضاف: "في هذا الوقت، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب بنجاح كبير، وبطريقة دقيقة وقاتلة، وتنفذ مهامها. هنا في الشمال، نتبنى سياسة الدفاع النشط، الصارمةوهو تدفيع الثمن مقابل كل تهديد – سواء من الجو أو من الأرض، بقوات كثيرة وبقوة كبيرة.