الجيش الإسرائيلي يؤكّد مقتل 6 من أفراده خلال مواجهات في معارك شمال قطاع غزة

لجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع إجمالي ضباطه وجنوده القتلى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن ارتفاع إجمالي ضباطه وجنوده القتلى منذ السابع من أكتوبر، إلى 378. كما وأكّد الجيش مساء السبت مقتل 6 من جنوده وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات في معارك شمال قطاع غزة.

اسماء الجنود الذي قتلو هم :

- الرائد دافيد (دودي) ديجمي 43 عاماً ريشون لتسيون مسعف في اللواء الجنوبي قطاع غزة قتل بتاريخ 11/7.

- الرقيب شلومو جورتوفنيك، 21 عامًا، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 46، اللواء 401، سقط في معركة في قطاع غزة.

- النقيب إيدن بروفيسور، 21 عاماً، قائد فصيلة في الكتيبة 52، اللواء 401، سقط في معركة في قطاع غزة.

- الرقيب عدي مالك حرب 19 عاماً من بيت جن، مقاتل في دورية ناحال، لواء ناحال، قتل في معركة بقطاع غزة.

- الرقيب شاكار فريدمان 21 عاما من القدس مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين استشهد في معركة بقطاع غزة.

- الرائد جمال عباس 23 عاماً من البقيعة، قائد سرية في الكتيبة 101 لواء مظليين، استشهد في معركة بقطاع غزة.

وفي اليوم الـ43 من الحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل حماس التصدي ومحاربة القوات الإسرائيلية. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 12300 قتيلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 378 ضابطا وجنديا إسرائيليا.