نتنياهو: نتعرض لضغوط دولية ولا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي لأهالي المختطفين الذين أنهوا المسيرة في وقت سابق أمام مكتبه في القدس، وقال: "نحن نسير معكم. أنا أسير معكم وشعب إسرائيل بأكمله". هناك العديد من الشائعات التي لا أساس لها والعديد من المنشورات غير الصحيحة. حتى هذه اللحظة لم يكن هناك اتفاق، ولكن عندما يكون لدينا شيء ما - فسوف نبلغكم به".

وأشار نتنياهو إلى أن القتال مستمر بنجاح، وزعم أن ما يجعل ذلك ممكنا، من بين أمور أخرى، "هو القبة الحديدية السياسية التي تسمح لنا بمواصلة القتال حتى النصر. إنني أقدر كثيرا أن الولايات المتحدة بقيادة صديقنا الرئيس بايدن وترى المصلحة المشتركة وجهاً لوجه مع إسرائيل. ولكن حتى داخل الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، تُمارس ضغوط متزايدة علينا في الأسابيع الأخيرة".

ووفقا له، "من المستحيل تحقيق نصر عسكري دون دعم سياسي، ومن المستحيل حشد الدعم السياسي دون مناشدة القادة والرأي العام في بلدانهم. كما أن المساعدات الإنسانية ضرورية لضمان استمرار المساعدات الدولية. ولهذا السبب عندما أوصى الجيش الإسرائيلي والشاباك مجلس الوزراء بقبول الطلب الأمريكي بالسماح بدخول محدود لشاحنتي وقود يوميا إلى جنوب قطاع غزة، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على هذا الحد الأدنى لكمية الطوارئ تشغيل مضخات المياه والصرف الصحي، والتي بدونها من المتوقع أن نشهد تفشي الأوبئة، الأمر الذي سيلحق الضرر بسكان قطاع غزة وجنود الجيش الإسرائيلي على حد سواء.

وبدوره، وقال وزير الأمن يوآف غالانت في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "حماس تعرضت لضربة قاسية وفقدت المقرات والأنفاق والمخابئ وأن قادتها يتعرضون للأذى على جميع المستويات، لقد قُتل آلاف في الأسابيع والأيام الماضية. وصلنا إلى جميع الأماكن الحساسة لحماس وضربناها"

وقال رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، في المؤتمر الصحفي المشترك، إن "الحملة تتوسع، ولن تنتهي إلا عندما نضمن الأمن ونعيد الفتيات والفتيان إلى منازلهم". ستستمر الحرب بكثافة كبيرة، وبعدها ستكون هناك فترة أخرى من القتال، وعندها فقط سيحل السلام والأمن. سيستغرق الأمر وقتا طويلا، ونحن مصممون".

ووفقا له، "في هذه الحرب نحن على حق وعلينا أيضا أن نحشد خبرتنا ومسؤوليتنا وأن نكون متوازنين وحكيمين. لقد انضممت أنا وأصدقائي إلى الحكومة والحكومة لأنه في هذا الوقت مطلوب قرارات صعبة، ويجب قبولها بأكبر قدر ممكن من الإجماع، حتى يكون لدينا الوقت والشرعية الخارجية والداخلية".