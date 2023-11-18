الأردن يقيم مستشفى ميدانياً في مدينة نابلس

المستشفى يضم "فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة،

أعلن الأردن إرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس، ومنذ إعلان الجيش الأردني، في بيان الخميس ، حتى تسارعت عمليات الإعداد والبناء بشكل سريع وملاحظ.

وذكر بيان الجيش أنه "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى ميدانياً إلى نابلس؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين". وبحسب البيان، فإن المستشفى يضم "فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس".

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بحسب البيان، فسيتكون المستشفى من "سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الفائقة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلاؤها إلى المستشفى، إضافة إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم"، وفق البيان.

ولفت الجيش الأردني إلى أن إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس يأتي "استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود السكان في الضفة الغربية". وأثارت التحركات السريعة بعض المخاوف، تحدث عنها مغرّدون عبر مواقع التواصل بشكل كبير في اليومين الماضيين.