الأردن يقيم مستشفى ميدانياً في مدينة نابلس

أعلن الأردن إرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس، ومنذ إعلان الجيش الأردني، في بيان الخميس ، حتى تسارعت عمليات الإعداد والبناء بشكل سريع وملاحظ.

وذكر بيان الجيش أنه "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى ميدانياً إلى نابلس؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين". وبحسب البيان، فإن المستشفى يضم "فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس".