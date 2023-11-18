تقديرات إسرائيلية: السنوار وضيف هربا إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

وذكرت القناة الإسرائيلية ان الوسطاء المصريين والقطريين لم يتمكنوا من التواصل مع السنوار منذ أسبوع

قائد حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس الذراع العسكرية للتنظيم محمد ضيف فرا خلال الحرب من مدينة غزة جنوبا الى منطقة خان يونس وفقا لتقديرات إسرائيلية، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار لا يتواصل مع الوسطاء القطريين والمصريين منذ أسبوع، وهذا الأمر يعيق تحقيق تقدم نحو ابرام صفقة للإفراج عن المخطوفين.

وصرح مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل خلال حديثه مع "كان" أنه يوجد حاليا زخم للإفراج عن المختطفين، بسبب الضغوطات العسكرية على حماس. وتريد إسرائيل استغلال هذا الزخم، الا أنها حتى اليوم لم تنجح بذلك. مسؤولون مطلعون على تفاصيل المحادثات قالوا أمس إن حماس عرضت الإفراج عن قسم من الأطفال ولم يضمن الإفراج عن أمهاتهم في إطار الإقتراح القطري لصفقة الإفراج عن المختطفين التي سلمت الى إسرائيل.

الإفراج عن الأطفال والأمهات هو خط أحمر وضعته إسرائيل ونقلت "كان" عن مسؤول مطلع على الاتصالات قوله بأنه لن يتم قبول صففة لا تشملهم. وأضاف المسؤول بتصريحاته لـ"كان" أمس بأن الاتصالات تتواصل فعليا لكن "حماس تتلاعب بالقضية". في مقابل للإفراج إطلاق سراحهم، من المتوقع مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أسرى قاصرين وأسيرات ، والالتزام لهدنة لمدة خمسة أيام.