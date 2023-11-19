التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء جنديين سقطا في معارك غزة وحرب الاستنزاف في الحدود الشمالية مستمرة والبيت الأبيض ينفي التوصل إلى صفقة لتحرير رهائن

نفى البيت الأبيض التقارير حول إنجاز صفقة بتحرير 50 رهينة مقابل هدنة لخمسة أيام على خلفية تأكيد نتنياهو أمس السبت للشعب الإسرائيلي بعدم وجود أي صفقة مكتملة بعد

في اليوم الـ 44 للمعارك في قطاع غزة يعلن الجيش الإسرائيلي أسماء اثنين من مقاتليه سقطا في غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى الى 380 منذ بدء الحرب. الرقيب بنيامين مئير آرلي، 21 عاماً، من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة، والكابتن (احتياط) روعي بيبر، 28 عامًا، من تسور موشيه، قائد فريق في وحدة يهلام، فيلق الهندسة القتالية.

وعلى الحدود الشمالية يتواصل الهجوم والهجوم المضاد في محاولة إسرائيلية للتريث مع الحرب على الجبهة الشمالية إلى حين تنتهي الحرب في غزة.

وعلى صعيد المفاوضات الرامية لتحرير الرهائن الذين خرج ذووهم الأسبوع الماضي في مسيرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عنهم فورا، نفى البيت الأبيض التقارير حول إنجاز صفقة بتحرير 50 رهينة مقابل هدنة لخمسة أيام.

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