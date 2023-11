التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء جنديين سقطا في معارك غزة وحرب الاستنزاف في الحدود الشمالية مستمرة والبيت الأبيض ينفي التوصل إلى صفقة لتحرير رهائن

البيت الأبيض ينفي تقريرا عن التوصل إلى صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

توصل الطرفان إلى صفقة بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بعد أن نفذت هذه هجوما دمويا في إسرائيل في 7 أكتوبر، مقابل هدنة أطول مدتها 5 أيام وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة خلال تلك الفترة، وفق تقرير في واشنطن بوست، نفاه لاحقا البيت الأبيض.