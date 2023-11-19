فريق السباحة الفنية الإسرائيلي في استعراض مميّز للمطالبة بإعادة المخطوفين من قطاع غزة
هدفت السباحات إلى إيصال رسالة: "نحن أيضًا ننتظر ونأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم قريبًا. قررنا تصوير هذه اللفتة على أمل رفع مستوى الوعي بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الإسرائيليين
نظم فريق السباحة الفني الإسرائيلي استعراضا فنيا تم توثيقه بصور مؤثرة نهاية الأسبوع المنصرم، في المسبح الوطني في معهد فينجيت يدعو لعودة المختطفين إلى إسرائيل. وشاركت عشر رياضيات في العمل الذي التقطت صوره بطائرة بدون طيار وتحت الماء.
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الفتيات اللاتي شاركن: عيدن بيلشر، شيلي بوبريتسكي، آرييل ناسي، نيكول ناحشونوف، كاتي كونين، مايا دورف، نيتع روبيتشاك، شاني شرازين، نوي غازيلا وآيا مازور. أما مدربتا الفريق فهما سابيتا بيلخر ولاريسا كونين.
هدفت السباحات إلى إيصال رسالة من خلال الصور: "مثلنا كمثل البلاد بأكملها، نحن أيضًا ننتظر ونأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم قريبًا. قررنا تصوير هذه اللفتة على أمل رفع مستوى الوعي بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الإسرائيليين وضد المواطنين من العديد من البلدان".
نفى البيت الأبيض الأحد التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يتم الإفراج بموجبه عن 50 رهينة مقابل هدنة من 5 أيام.