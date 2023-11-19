فريق السباحة الفنية الإسرائيلي في استعراض مميّز للمطالبة بإعادة المخطوفين من قطاع غزة

هدفت السباحات إلى إيصال رسالة: "نحن أيضًا ننتظر ونأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم قريبًا. قررنا تصوير هذه اللفتة على أمل رفع مستوى الوعي بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الإسرائيليين

نظم فريق السباحة الفني الإسرائيلي استعراضا فنيا تم توثيقه بصور مؤثرة نهاية الأسبوع المنصرم، في المسبح الوطني في معهد فينجيت يدعو لعودة المختطفين إلى إسرائيل. وشاركت عشر رياضيات في العمل الذي التقطت صوره بطائرة بدون طيار وتحت الماء.

https://twitter.com/i/web/status/1726153762870284443 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

الفتيات اللاتي شاركن: عيدن بيلشر، شيلي بوبريتسكي، آرييل ناسي، نيكول ناحشونوف، كاتي كونين، مايا دورف، نيتع روبيتشاك، شاني شرازين، نوي غازيلا وآيا مازور. أما مدربتا الفريق فهما سابيتا بيلخر ولاريسا كونين.

هدفت السباحات إلى إيصال رسالة من خلال الصور: "مثلنا كمثل البلاد بأكملها، نحن أيضًا ننتظر ونأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم قريبًا. قررنا تصوير هذه اللفتة على أمل رفع مستوى الوعي بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الإسرائيليين وضد المواطنين من العديد من البلدان".

Underwater photography: Michel Braunstein فريق السباحة الفنية الإسرائيلي في استعراض للمطالبة بإعادة المخطوفين من قطاع غزة

نفى البيت الأبيض الأحد التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يتم الإفراج بموجبه عن 50 رهينة مقابل هدنة من 5 أيام.