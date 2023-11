فريق السباحة الفنية الإسرائيلي في استعراض مميّز للمطالبة بإعادة المخطوفين من قطاع غزة

نظم فريق السباحة الفني الإسرائيلي استعراضا فنيا تم توثيقه بصور مؤثرة نهاية الأسبوع المنصرم، في المسبح الوطني في معهد فينجيت يدعو لعودة المختطفين إلى إسرائيل. وشاركت عشر رياضيات في العمل الذي التقطت صوره بطائرة بدون طيار وتحت الماء.

