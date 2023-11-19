الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل الجنديين روعي بيبر وبنيامين مئير إيرلي في معارك غزة

قتل الجنديان خلال قتال عنيف في شمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 65 منذ بدء العملية البرية لقتال حركة حماس بعد مجازر 7 أكتوبر

كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن مقتل جنديين آخرين خلال القتال في شمال قطاع غزة، وهما النقيب روعي بيبر والرقيب بنيامين مئير إيرلي.

الكابتن (احتياط) روعي بيبر كان يبلغ من العمر 28 عامًا، من تسور موشيه. وكان قائد فرقة في وحدة يهلوم في سلاح الهندسة القتالية، وسقط في معركة شمال قطاع غزة.

بلغ الرقيب بنيامين مئير إيرلي من العمر 21 عامًا فقط، (من بيت شيمش) وكان مقاتلاً في الكتيبة 101، لواء المظليين، وسقط في معركة شمال قطاع غزة.

قتل الجنديان خلال قتال عنيف في شمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 65 منذ بدء العملية البرية لقتال حركة حماس بعد مجازر 7 أكتوبر.

27a copyright law Israel الجيش الإسرائيلي يؤكّد مقتل 6 من أفراده خلال مواجهات في معارك شمال قطاع غزة

وفي نهاية الأسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ستة جنود: الرقيب شلومو جورتوفنيك، 21 عامًا، من موديعين؛ الملازم إيدن بروفيزور، 21 عاماً، من ألفي منشيه؛ الرقيب عدي حرب 19 عاماً، من بيت جن؛ والرقيب شاحار فريدمان، 21 عاما، من القدس؛ والضابط جمال عباس (23)؛ والرقيب الأول (احتياط) ديفيد (دودي) ديجمي، 43 عامًا، من ريشون لتسيون.