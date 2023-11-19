القضاء على عناصر لحماس في غارة إسرائيلية على حي فاخر في غزة واكتشاف 35 نفقا

يعتبر حي الرمال من الأحياء الفاخرة في قطاع غزة، حيث عاش فيه كبار قادة منظمة حماس، واستخدموا الحيز المدني للنشاط العسكري والعملياتي. ويشتمل الحي أيضًا على مواقع عسكرية ومبان حكومية

نفذ الفريق القتالي في لواء المظليين بالتعاون مع قوات المدرعات والهندسة والقوات الجوية عمليات قتالية في حي الشيخ عجلين وحي الرمال حيث عملوا على تحديد وتدمير البنية التحتية والمباني التابعة لمنظمة حماس. وقادت العمليات إلى العثور على نحو 35 فتحة نفق والعديد من الأسلحة والقضاء على مسلحين من الفصائل الفلسطينية.

https://twitter.com/i/web/status/1726171135681708370 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

إلى ذلك، داهم مقاتلو اللواء معسكراً عسكرياً يستخدمه القسم الفني للاستخبارات العسكرية التابعة لمنظمة حماس، وعثر المقاتلون خلال المداهمة على مستودعات ذخيرة و7 قاذفات صواريخ.

ويعتبر حي الرمال من الأحياء الفاخرة في قطاع غزة، حيث عاش فيه كبار قادة منظمة حماس، واستخدموا الحيز المدني للنشاط العسكري والعملياتي. ويشتمل الحي أيضًا على مواقع عسكرية ومبان حكومية.