القضاء على عناصر لحماس في غارة إسرائيلية على حي فاخر في غزة واكتشاف 35 نفقا

نفذ الفريق القتالي في لواء المظليين بالتعاون مع قوات المدرعات والهندسة والقوات الجوية عمليات قتالية في حي الشيخ عجلين وحي الرمال حيث عملوا على تحديد وتدمير البنية التحتية والمباني التابعة لمنظمة حماس. وقادت العمليات إلى العثور على نحو 35 فتحة نفق والعديد من الأسلحة والقضاء على مسلحين من الفصائل الفلسطينية.

