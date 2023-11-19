إسرائيل: اللجنة الوزارية لشؤون الأمن توافق رسميًا على دخول الوقود إلى غزة

انعقد المجلس الأمني الموسع وسط غضب وزراء يمينيين متشددين على موافقة حكومة الحرب المصغرة على نقل الوقود لغزة، وطالب سموتريتش بتشكيل حكومة حرب معدلة تضم ممثلا عن كل فصيل في الائتلاف

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن في إسرائيل صباح الأحد على قرار مجلس الوزراء الحربي المصغر، والذي يتوافق مع طلب الولايات المتحدة بالسماح بدخول محدود للوقود إلى قطاع غزة.

واستمرت الجلسة حوالي ست ساعات ونصف. وصوت وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزيرة النقل ميري ريغيف ضد هذا الإجراء. وامتنع عن التصويت الوزير جدعون ساعر، الذي انضم مؤخرا إلى الحكومة إلى جانب بيني غانتس وغادي أيزنكوت.

ووافق مجلس الوزراء الحربي الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والوزير بيني غانتس بالإجماع على الإجراء الذي أوصى به بشكل مشترك الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك.

وكشف مصدر سياسي إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أن القرار يسمح بدخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانية، ويتوافق مع الطلب الأمريكي بدخول ناقلتي وقود يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

Flash90 إيتامار بن غفير (يسار)، رئيس حزب القوة اليهودية السياسي ورئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش (يمين) في فعالية انتخابية في سديروت، إسرائيل.

وأوضح المصدر حينها أن "هذا الإجراء يهدف، من بين أمور أخرى، إلى دعم أنظمة المياه والصرف الصحي بالحد الأدنى، من أجل منع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تجتاح المنطقة بأكملها".

انعقدت اللجنة الوزارية الموسعة وسط غضب من الوزراء اليمينيين المتشددين بعد أن وافقت حكومة الحرب المصغرة على نقل الوقود لغزة، وأرسل سموتريش لنتنياهو رسالة عبر فيها عن استيائه، وطالب بتشكيل حكومة حرب معدلة تضم ممثلا عن كل فصيل في الائتلاف.

وقال رئيس حزب عوتسما يهوديت "مرة أخرى، يتم اتخاذ القرارات السياسية في حكومة الحرب، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ. وطالما لم تتم زيارة الرهائن من قبل الصليب الأحمر، فليس هناك أي معنى لتقديم "هدايا إنسانية" للعدو".

كما أعرب وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان عن خيبة أمله من القرار "دون أي لفتة إنسانية تجاه الرهائن".