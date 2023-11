السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة انطلاقا من الصين

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، بداية من الصين، على ما جاء في موقع الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه غدا إلى الصين عدد من الدول الإسلامية الى الصين للتباحث في بلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة على ما أكدت الخارجية الصينية.

يزور وفد يضم وزير خارجية السلطة الفلسطينية ونظراءه من دول عربية ومسلمة، الصين الإثنين والثلاثاء لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية في بكين الأحد.