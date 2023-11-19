السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة انطلاقا من الصين

تقرر خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة، تكليف وزير خارجية السعودية ونظراء بـ«التحرك الفوري لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة على أساس مبادرة السلام العربية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، بداية من الصين، على ما جاء في موقع الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه غدا إلى الصين عدد من الدول الإسلامية الى الصين للتباحث في بلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة على ما أكدت الخارجية الصينية.

يزور وفد يضم وزير خارجية السلطة الفلسطينية ونظراءه من دول عربية ومسلمة، الصين الإثنين والثلاثاء لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية في بكين الأحد.

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وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في بيان أنه "خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، حماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

IDF Spokesperson قوات الجيش الإسرائيلي في غزة

وأفاد تقرير الشرق الأوسط أنه تقرر خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة، تكليف وزير خارجية السعودية ونظرائه في عدد من الدول، والأمينين العامين للمنظمتين، بـ«التحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية تعتمد مبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي».