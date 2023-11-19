إتمام عملية إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة في عملية غير عادية

هذه العملية الاستثنائية تابعتها وسائل اعلام عالمية خلال الأيام الأخيرة بعد توقف قسم الخدج عن العمل

أعلنت وزارة الصحة في غزة بعد ظهر اليوم أنه تم إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في عملية استثنائية نسبيا ، الإعلان عن نقل الأطفال جاء بعد أيام طويلة تابعت خلالها وسائل إعلام عالمية وضعهم، والذي أثار اهتمام عالمي.

Mohammed ABED / AFP مسعف فلسطيني يعتني بأطفال خدج تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الإمارات في رفح بجنوب قطاع غزة، في 19 نوفمبر 2023

ويشار الى أنه أعلن قبل أسبوع في مجمع الشفاء الطبي أن قسم الخدج الذي وضع فيه الأطفال توقف عن العمل، بسبب توقف التيار الكهربائي في المكان، وانتشرت صورهم وهم خارج الحاضنات وأثارت قلقا عالميا. هذه الصورة تحولت الى رمز للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويشار الى عملية إجلاء الأطفال استثنائية، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم إجلاء الأطفال الخدج من قبل العاملين لديه بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وسيتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الإماراتية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 291 مريضا يتواجدون بالعلاج في مجمع الشفاء حيث لا تسمح حالتهم الصحية بنقلهم بصورة مستقلة، وذلك بعد أن غادره مئات الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المجمع الصحي في نهاية الأسبوع.