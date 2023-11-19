الجيش الإسرائيلي: عثرنا على نفق تحت مستشفى الشفاء

بيان الجيش الإسرائيلي كان مرفقا مع توثيق لنفق تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك مرفق مع توثيق مصور العثور على نفق مسلح تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وذكر البيان أن قوات من أجهزة أمنية مختلفة وبمشاركة القوات الخاصة كشفت عن النفق بطول 55 مترا وعمق 10 أمتار من تحت مستشفى الشفاء.

وذكر البيان أن عمود النفق ، الذي يؤدي إليه درج عميق إلى المدخل، يحتوي على وسائل دفاعية مختلفة بما يشمل باب علوي وفتحة إطلاق نار. هذا النوع من الأبواع تستخدمه حركة حماس لمنع قواتنا من الدخول الى مقر قياداتها وأصول التنظيم الموجودة تحت الأرض.

وذكر البيان أن النفق عثر عليه بمنطقة المستشفى تحت السقيفة، والتي عثر فيها أيضا على مركبة وعليها وسائل قتالية عديدة تشمل RPG ، عبوات ناسفة، أسلحة كلاشنكوف وغيرها.