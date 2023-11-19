تقرير: حماس جددت اتصالاتها بخصوص صفقة تبادل محتملة للإفراج عن مختطفين

حركة حماس لم تشارك خلال الأيام الأخيرة في المحادثات بصورة فعاله الا انها جددت اتصالاتها اليوم

بعد توقف طويل للمحادثات، جددت حماس الاتصالات لصفقة تبادل أسرى مع قطر، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل، جاء هذا التطور بعد عدة أيام كانت حماس مستعدة فيها فقط لوضع طلبات جديدة، لكن لم تشارك بشكل فعال بالمحادثات حول صفقة.

ووفقا للمسؤول، هذا هو السبب للنبرة المتفائلة التي تميز اليوم الأخير في إسرائيل، الولايات المتحدة وقطر. بعد استئناف الاتصال بين قطر والتنظيم، توجد إمكانية لبحث إطار لمثل هذه الصفقة، ووفقا للتقارير، إسرائيل وضعت شرطا صارما سيتم بموجبه الإفراج عن 50 من المختطفين من الأطفال والأمهات، ليس من المعروف إن وافقت حماس على هذا الشرطة، وإن تراجعت إسرائيل عنه. جميع الأطراف في المفاوضات، يقولون إنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق، مجلس الحرب المصغر اجتمع مساء اليوم ومن المرتقب أن يناقش أيضا الاتصالات نحو إبرام الصفقة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس بأن إسرائيل وحماس وافقتا على هدنة لمدة خمسة أيام مقابل الإفراج عن 50 من المختطفين أو أكثر، وذكر التقرير أن التفاهمات بين الطرفين جرت بوساطة الولايات المتحدة التي أجرت محادثات مع قطر. وافيد أيضا أنه سيتم إجراء مراقبة عن طريق الجو للتأكد من أن إسرائيل وحماس تلتزمان فعلا بشروط الصفقة.