الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 من قادة سرية حماس

استمرارا في العمليات البرية في قطاع غزة؛ قتل الجيش الإسرائيلي والشاباك ثلاثة قادة سرايا تابعين لحماس

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة، حيث توجه الطائرات المقاتلة لضرب المسلحين والبنية التحتية وتحديد أماكن الأسلحة والمعدات العسكرية.