تحت الضغط الدولي، أقر الكابينت الإسرائيلي أمس دخول شاحنتي وقود لدواع إنسانية وسيلتقي الكابينت الحربي اليوم مع عائلات المخطوفين الذين يدفعون باتجاه تسريع صفقة للإفراج عن أحبائهم

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اسمي جنديين سقطا في القتال في غزة الجمعة وهما الرقيبان يينون تامير ودفير بارزاني وتواصلت في الأثناء المعارك في غزة حيث شهدت الليلة تفجيرا للأنفاق في بيت حانون ودوت صفارات الإنذار في بلدات الغلاف.

تحت الضغط الدولي، أقر الكابينت الإسرائيلي أمس دخول شاحنتي وقود لدواع إنسانية وسيلتقي الكابينت الحربي اليوم مع عائلات المخطوفين.

نفى أمس مسؤولون إسرائيليون تقريرا مصريا مفاده أن وقف القتال في غزة من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 11 من صباح اليوم كجزء من صفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن وعددهم 239 بينهم 32 طفلا.

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