التغطية متواصلة | غزة تواصل إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل ولبنان يقصف في الشمال والجيش الإسرائيلي يرد على النيران
تحت الضغط الدولي، أقر الكابينت الإسرائيلي أمس دخول شاحنتي وقود لدواع إنسانية وسيلتقي الكابينت الحربي اليوم مع عائلات المخطوفين الذين يدفعون باتجاه تسريع صفقة للإفراج عن أحبائهم
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اسمي جنديين سقطا في القتال في غزة الجمعة وهما الرقيبان يينون تامير ودفير بارزاني وتواصلت في الأثناء المعارك في غزة حيث شهدت الليلة تفجيرا للأنفاق في بيت حانون ودوت صفارات الإنذار في بلدات الغلاف.
تحت الضغط الدولي، أقر الكابينت الإسرائيلي أمس دخول شاحنتي وقود لدواع إنسانية وسيلتقي الكابينت الحربي اليوم مع عائلات المخطوفين.
نفى أمس مسؤولون إسرائيليون تقريرا مصريا مفاده أن وقف القتال في غزة من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 11 من صباح اليوم كجزء من صفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن وعددهم 239 بينهم 32 طفلا.
لمتابعة تطورات الحرب في مدونتنا السابقة
إيران: "لم نستولي على السفينة في البحر الأحمر"
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى اختطاف سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" الليلة الماضية في البحر الأحمر، وقال إن "الاتهامات الموجهة لإيران بأنها تقف وراء احتجاز السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر سببها ارتباك إسرائيل ومحاولة التغطية على هزيمتها”.
وأضاف الكنعاني: "حذرنا من أن استمرار دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية في غزة سيثير رد فعل في المنطقة. لقد ارتكبت إسرائيل العديد من جرائم الحرب في غزة ويجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تحاسبها على هذه الجرائم."
صحيفة تابعة لحزب الله: "نجهز خطة طوارئ في حال اتسع نطاق القتال"
نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله مقالاً أشارت فيه إلى استمرار الاستعدادات لخطة طوارئ في لبنان في حال اتساع نطاق القتال في الشمال.
وبحسب المقال، فإنه يجري تحويل الكنائس والمدارس والمرافق العامة إلى مراكز إيواء لاستقبال النازحين في لبنان. لكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن لقضية النازحين السوريين الذين وصلوا إلى جنوب لبنان إثر الحرب في سوريا.
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
الأردن: على إسرائيل أن توقف المعاناة الإنسانية والكارثة التي تنتجها
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "على إسرائيل الانصياع لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والإرادة الدولية ووقف حربها في غزة وما تنتجه من معاناة إنسانية وكوارث". وبحسب قوله فإن "هناك حاجة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة".
اعتقال شاب يبلغ من العمر 14 عاما للاشتباه في دعمه لحركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي
اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 14 عاما للاشتباه في دعمه لحركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي. ويكشف التحقيق أن المشتبه به نشر صورة مقسمة إلى قسمين، يظهر في الجزء العلوي منها معتقلون من حركة حماس، وفي الجزء السفلي من الصورة جنود إسرائيليون مختطفون، وفوق الصور كتب المشتبه به "العين بالعين والسن بالسن. وما سيأتي بعد ذلك أصعب وأكثر قسوة."
صافرات الإنذار تدوي في بلدات حدود غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 من قادة سرية حماس
استمرارا في العمليات البرية في قطاع غزة؛ قتل الجيش الإسرائيلي والشاباك ثلاثة قادة سرايا تابعين لحماس
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة، حيث توجه الطائرات المقاتلة لضرب المسلحين والبنية التحتية وتحديد أماكن الأسلحة والمعدات العسكرية.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وقتلت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي والشاباك، ثلاثة آخرين من قادة سرايا حماس.
أنباء عن هجمات للجيش الإسرائيلي في لبنان رداً على صواريخ مضادة للدبابات
أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله أن الجيش الإسرائيلي هاجم في لبنان مناطق في جنوب البلاد، وذلك ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.
إطلاق صافرات الإنذار في البلدات القريبة من قطاع غزة
الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط"
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية و4 دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.
وقال وانغ، في كلمته الافتتاحية في بكين: "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".
وأضاف وانغ أن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وزيرا خارجية السعودية ومصر في الصين يدعوان إلى "التحلي بالمسؤولية ووقف الحرب فورا"
قال وزير الخارجية السعودي في الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية: "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً ولا بد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "رأينا أعدادا مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن وما زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركا دوليا فاعلا للتعامل معها والتصدي لها بما فيه الانتهاكات المستمرة من إسرائيل"، حسب قوله.
وأشار بن فرحان إلى التطلع إلى "التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة". واختتم وزير الخارجية السعودي بقوله: "نحن أتينا محملين برسالة واضحة.. الحرب يجب أن تتوقف فوراً".
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اسمين لجنديين سقطا في اقتال في غزة الرقيبان يينون تامير ودفير بارزاني