وزيرا خارجية السعودية ومصر في الصين يدعوان إلى "التحلي بالمسؤولية ووقف الحرب فورا"

وصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى بكين الإثنين في جولة تشمل الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تدور الحرب من 45 يوما ضد حماس في أعقاب هجوم مفاجئ بحدته ونطاقه أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص واختطاف 240 رهينة تجري مفاوضات قطرية مع أطراف دولية لمحاولة التوصل الى اتفاق بغية الإفراج عنهم فيما تقول الأرقام الرسمية الفلسطينية بسقوط نحو 12000 غزي في حرب يغيب عنها أي أفق سياسي.

وأعلنت الخارجية المصرية عن وصول أعضاء اللجنة بمن فيهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري وبينهم أيضا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أفادت العربية صباح اليوم الإثنين.