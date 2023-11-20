وزيرا خارجية السعودية ومصر في الصين يدعوان إلى "التحلي بالمسؤولية ووقف الحرب فورا"

أشار بن فرحان إلى التطلع إلى "التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة" وحمل شكري مجلس الأمن مسؤولية حماية الشرعية الدولية إزاء ما يحصل في غزة

وصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى بكين الإثنين في جولة تشمل الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تدور الحرب من 45 يوما ضد حماس في أعقاب هجوم مفاجئ بحدته ونطاقه أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص واختطاف 240 رهينة تجري مفاوضات قطرية مع أطراف دولية لمحاولة التوصل الى اتفاق بغية الإفراج عنهم فيما تقول الأرقام الرسمية الفلسطينية بسقوط نحو 12000 غزي في حرب يغيب عنها أي أفق سياسي.

وأعلنت الخارجية المصرية عن وصول أعضاء اللجنة بمن فيهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري وبينهم أيضا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أفادت العربية صباح اليوم الإثنين.

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قال وزير الخارجية السعودي في الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية: "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً ولا بد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "رأينا أعدادا مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن وما زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركا دوليا فاعلا للتعامل معها والتصدي لها بما فيه الانتهاكات المستمرة من إسرائيل"، حسب قوله.

وأشار بن فرحان إلى التطلع إلى "التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة".

واختتم وزير الخارجية السعودي كلمته بالقول: "نحن أتينا محملين برسالة واضحة.. الحرب يجب أن تتوقف فوراً".

وقال وزير الخارجية المصري إن هناك سياسة معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة ولكن مصر أوضحت أنه خط أحمر ومعها الموقف العربي. وأضاف أن التهجير سوف يهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وحمل وزير الخارجية المصري مجلس الأمن مسؤولية حماية الشرعية الدولية إزاء ما يحصل في غزة من قصف متواصل وتعطيل دخول المساعدات، وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الصيني أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف "الكارثة الإنسانية" التي تتكشف في غزة. وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت"، على ما أفادت وكالة فرانس برس.