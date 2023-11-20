الجيش الإسرائيلي يعلن عن اسمي جنديين سقطا في القتال في غزة وهما الرقيبان يانون تامير ودفير بارزاني

وبمقتلهما يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال عمليات عسكرية داخل غزة إلى 64، مع العلم أنه قد قُتل المزيد منهم خارج القطاع منذ بدء العملية

نشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أسماء جنديين آخرين سقطا أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

الرقيب أول دفير بارزاني، من القدس، (20 عاما) كان مقاتلا في الكتيبة 890، لواء المظليين، وسقط أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة.

الرقيب يانون تامير، (20 عاما) من برديس حنا – كركور، كان مقاتلا في الكتيبة 890، لواء المظليين، وسقط أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة.

وبمقتلهما يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال عمليات عسكرية داخل غزة إلى 64، مع العلم أنه قد قُتل المزيد منهم خارج القطاع منذ بدء العملية.

IDF Spokesperson جنود الاحتياط الذين سقطوا في الجيش الإسرائيلي - الرقيب أول راني طحان (يسار)، الرائد حين يهالوم، والرقيب الأول ياكير بيطون.

وتم الإعلان مساء الأحد عن وفاة الرائد (احتياط) حين يهالوم (35 عاما) من كفر عازار، وهو ضابط في الكتيبة 8159 من سلاح المدفعية، في حادث سيارة.

IDF Spokesperson جنود الجيش الإسرائيلي الكابتن روعي بيبر، 28 (يسار)؛ والرقيب بنيامين مئير إيرلي، 21 عاماً.

وكشف الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، عن مصرع 10 جنود آخرين، مع ذكر أسمائهم بعد إخطار عائلاتهم. وكُشف يوم الأحد عن مقتل رقيب أول (احتياط) ياكير بيطون، 34 عامًا، من القدس؛ الرقيب أول (احتياط) راني طحان، 40 عامًا، من كيبوتس سديه نحميا؛ النقيب (احتياط) روعي بيبر، 28 عامًا، من تسور موشيه؛ والرقيب بنيامين مئير ايرلي (21 عاما) من بيت شيمش.

27a copyright law Israel الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء 6 جنود آخرين سقطوا في معارك غزة

يوم السبت، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء الرقيب شلومو جورتوفنيك، 21 عاما، من موديعين؛ الملازم عيدن بروفيزور، 21 عاماً، من ألفي منشيه؛ الرقيب عدي ملك حرب 19 عاماً، من بيت جن؛ والرقيب شاحار فريدمان (21 عاما) من القدس؛ والضابط جمال عباس (23) من البقيعة؛ والرقيب الأول (احتياط) ديفيد (دودي) ديجمي، 43 عامًا، من ريشون ليسيون.