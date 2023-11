الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة قادة سرايا لحماس في غارة جوية

كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عن تحديثات عملياتية لأنشطته في شمال قطاع غزة، بعد قتال شديد ومكلف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بتوجيه من الجيش الإسرائيلي ومخابرات الأمن الداخلي الشاباك، قتلت الطائرات المقاتلة ثلاثة قادة سرايا آخرين ينتمون إلى حركة حماس، وفقًا لآخر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، حددت قوات الجيش الإسرائيلي مكان اختباء خلية في مبنى مجاور. ونتيجة للغارة التي نفذتها طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، قُتل الإرهابيون وأصيب مستودع أسلحة كانوا يختبئون فيه". وأضاف أن القوات تواصل توجيه الطائرات لضرب أولئك والبنية التحتية التي تخدم تحركاتهم وتحديد أماكن الأسلحة والمعدات العسكرية، وفق البيان.

كشف الجيش الإسرائيلي يوم الأحد عن لقطات كاميرا مراقبة من مستشفى الشفاء، تم الحصول عليها من خلال عملية برية واسعة النطاق. وأظهر الفيديو عناصر لحماس وهم يحضرون مواطنا نيباليا وتايلانديا اختطفا من إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى أكبر مركز طبي في غزة.