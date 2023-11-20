السلطة الفلسطينية تتراجع عن تصريح ينفي مسؤولية حماس عن قتل رواد مهرجان نوفا الموسيقي

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، على أن إنكار السلطة الفلسطينية لا يكرم ضحايا الهجوم المأساوي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر وأشاد للتوضيح بأن ما نُشر لا يمثل الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية

تراجعت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين عن بيانها الذي نفت فيه مسؤولية حماس عن قتل رواد حفل نوفا الموسيقي بالقرب من كيبوتس رعيم في 7 أكتوبر، على أساس تقرير نشر في هآرتس ونقلوا عنه مسؤولية الطيران الإسرائيلي في الحصيلة المأسوية.

وقالت مصادر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إصدار هذا البيان لم يحظ بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وزعم بيان السلطة الفلسطينية، الذي تم حذفه الآن، أن النيران التي أطلقتها "المروحيات الإسرائيلية" تسببت في مقتل 364 شخصًا في المهرجان.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بادعاءات السلطة الفلسطينية ووصفها بأنها "سخيفة تماما" وأدان عباس، مستذكرا إنكاره السابق للمحرقة وها هو اليوم ينكر دور حماس في المذبحة.

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وقال نتنياهو: "هدفي هو أنه بعد تدمير حماس، فإن أي إدارة مستقبلية في غزة لن تقدم على إنكار المذبحة، ولن تلقن الأطفال أفكار الإرهاب، وستمتنع عن تمويل الإرهابيين، ولن تشجع على تدمير إسرائيل". وتابع مشددا على أهمية التمثيل الصادق من أجل السلام.

Chaim Goldberg / Flash90 منطقة حزب نوفا التي قُتل واختطف فيها مئات الإسرائيليين على يد عناصر حماس الذين تسللوا إلى إسرائيل، بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل.

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، على أن إنكار السلطة الفلسطينية لا يكرم ضحايا الهجوم المأساوي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر. وأعرب عن امتنانه لسحب السلطة الفلسطينية للبيان، مؤكدا على تقديره للتوضيح بأن ما نُشر لا يمثل الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية.

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وانتقد نتنياهو، في بيان مصور السلطة الفلسطينية بشدة لقلبها الحقيقة، متهما إسرائيل بارتكاب المذبحة بدلا من نسبها إلى حماس.

وكرر معارضته لفكرة السلطة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، مشددًا على ضرورة وجود إدارة مسؤولة لا تنكر مثل هذه الأحداث المأساوية، أو تتجنب تشجيع الإرهاب، أو تدعو إلى تدمير إسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم.