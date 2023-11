السلطة الفلسطينية تتراجع عن تصريح ينفي مسؤولية حماس عن قتل رواد مهرجان نوفا الموسيقي

تراجعت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين عن بيانها الذي نفت فيه مسؤولية حماس عن قتل رواد حفل نوفا الموسيقي بالقرب من كيبوتس رعيم في 7 أكتوبر، على أساس تقرير نشر في هآرتس ونقلوا عنه مسؤولية الطيران الإسرائيلي في الحصيلة المأسوية.

وقالت مصادر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إصدار هذا البيان لم يحظ بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وزعم بيان السلطة الفلسطينية، الذي تم حذفه الآن، أن النيران التي أطلقتها "المروحيات الإسرائيلية" تسببت في مقتل 364 شخصًا في المهرجان.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بادعاءات السلطة الفلسطينية ووصفها بأنها "سخيفة تماما" وأدان عباس، مستذكرا إنكاره السابق للمحرقة وها هو اليوم ينكر دور حماس في المذبحة.