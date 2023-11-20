واقام الجيش الإسرائيلي منشأة خاصة للتحقيق مع مئات المسلحين الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن مقاتلي الوحدة 504 ( وحدة المخابرات البشرية في المخابرات العسكرية) انضموا الى الوحدات القتالية داخل قطاع غزة، واعتقلوا 300 من مسلحي حركة حماس وقام باقتيادهم الى التحقيقات في إسرائيل. وذكر البيان أنه خلال التحقيقات، تم الحصول منهم على تفاصيل ومعلومات عن أماكن أنفاق تحت الأرض، مخازن أسلحة ووسائل قتالية، كما كشفت أساليب نشاط حماس، بينها الاندماج بين السكان المحليين" وذكر البيان أن "المعلومات الدقيقة التي تم الحصول عليها بالتحقيقات ساهمت بالكشف عن أكثر من 300 مواقع جديدة للفضائل في غزة وأدت الى تنفيذ هجمات ضد 100 هدف".

IDF spokeman تلخيض للفعاليات التي قامت بها الوحدة

وذكر البيان أن أحد المسلحين الذين اعتقلتهم الوحدة روى خلال التحقيقات بأن "رأي 100 من مسلحي حماس والجهاد الإسلامي داخل مجمع الشفاء الطبي، وإنهم تنكروا في زي الطاقم الطبي بهدف الاندماج داخل أقسام المستشفى، وحتى في وحدة العناية المركزة" وتم التحقيق مع آخر حول ما يحدث في مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الذي لجأ اليه الكثيرين من السكان وقال إن :"نشطاء حماس قاموا بتخبئة بنادق وقذائف داخل الفرش هناك" وأضاف بأن حماس استغلت السكان المدنيين في المكان واستخدمتهم كدرع بشرع ، لأنه على حد قوله :"الجيش الإسرائيلي لا يهاجم مكان يقطن فيه 40 الف شخص".

وأفيد انه تم استجواب المسلحين في منشأة خاصة أقيمت لغرض ذلك في منطقة الجنوب. كما ساعد مقاتلو الوحدة 504 بإخلاء سكان شمال غزة جنوبا الى المناطق الآمنة, كما أجرت الوحدة أكثر من 30 ألف مكالمة هاتفية وبعثت 10 ملايين رسالة لسكان غزة، ووزعت 4 ملايين منشور من الجو والبر لدعوة السكان الى الإخلاء، وذلك حتى يتم السماح للجيش الإسرائيلي المهاجمة بصورة أوسع أهدافا لحماس في المنطقة.