اعتقال مسلحين من حماس بمدينة رهط جنوب إسرائيل كانا تسللا في 7 أكتوبر

ويشار الى أن العملية نفذها قوات من المستعربين نفذا العملية من خلال توجيهات من قبل الشاباك

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مسلحين من حماس قبل نحو أسبوعين في مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل، كانا تسللا إلى إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر، والقي القبض عليهما في إطار نشاط لوحدة المستعربين التابعة للشرطة العسكرية في الجنوب، وبتوجيهات من قبل الشاباك. ولم تؤدي العملية إلى إصابات بين القوات، كما تم اعتقال المسلحين ونقلا إلى التحقيق.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي كشف اليوم عن اعتقال 300 مسلحا من قطاع غزة تم اقتيادهم الى إسرائيل والتحقيق معهم في منشأة خاصة أقيمت لهذا الغرض، وتم الحصول على معلومات هامة منهم ساهمت بتقدم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ، وافيد أن الوحدة 504 من الاستخبارات العسكرية هي التي نفذت هذه العملية.

من جانبها أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤول كبير في الوحدة 504 من الاستخبارات العسكرية قال إن الوحدة تتلقى آلاف المكالمات من متعاونين في قطاع غزة.