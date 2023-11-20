النائب منصور عباس يبعث رسائل لزعماء العالم بينهم اردوغان وامير قطر باسم أهالي الأطفال الإسرائيليين المختطفين لدى حماس

من بين زعماء العالم هناك الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اجتمع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس عدد من المرات مع ممثلي عائلات الأطفال المختطفين في غزة في محاولة للمساعدة بالجهود للإفراج عنهم، وحتى أنه بعث رسائل الى قادة العالم بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس التركي وأمير قطر.

وصرح النائب عباس أنه بالإضافة الى إدانة "الأعمال الوحشية التي حدثت في 7 أكتوبر، والتعاطف مع العائلات والمشاركة بألمهم، فإن أسر الأطفال والنساء يتعارض مع الإسلام" وتابع "هم ليسوا جزءا من الحرب ويجب ألا يكونوا يوما واحدا بالأسر. الطفل البالغ عامين ليس ورقة مساومة وهو ليس جزءا من صفقة. الإسلام لا يوافق على وضع كهذا،وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة العائلات وإعادة الأطفال إلى منازلهم".

في إطار المبادرة الدولية للإفراج عن الأطفال المختطفين، والتي يقودها عوفيد يحزقيل، بعثت عائلات الأطفال رسائل الى عباس حتى ينقلها الى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي اردوغان والرئيس الأمريكي بايدن. حيث يطالبهم خلالها بالقيام بالأمر الصحيح والعمل من أجل الإفراج عن الأطفال. النائب عباس أضاف توقيعه ونقل الرسائل الى القادة.

وطلب منصور عباس خلال حديثه مع القناة N12 التوضيح :"بأنه لا يحل محل الدولة والمسؤولين الرسميين عن إدارة المفاوضات، حيث أنهم في نهاية الأمر هم المخولين باتخاذ القرارات بالموضوع، لكنه يتصرف انطلاقا من واجب أخلاقي لإنسان في ضوء الفظائع التي ارتكبتها حماس"