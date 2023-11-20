ترقب في إسرائيل لانفراجه بالاتصالات نحو صفقة للإفراج عن المختطفين، اليكم تفاصيل الصفقة المحتملة

لا يدور الحديث حاليا عن ساعات وانما عن أيام معدودة من الانتظار للتوصل الى الصفقة المحتملة

في إسرائيل ينتظرون حدوث انفراجة بالاتصالات نحو إبرام صفقة للإفراج عن المختطفين، لكن وفقا للقناة "13" يبدو أن الحديث لا يدور عن ساعات، إنما عن أيام معدودة من الانتظار. إضافة لذلك يدور الحديث في إسرائيل حاليا عن الاتصالات الأكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر القناة "13" أن هذا التفاؤل لا يزال مشروطا، لأنه على الرغم من التقارير المختلفة - لا شيء مغلق، وقال مسؤول إسرائيلي إن "في النهاية الأمر سيحسم الموضوع مريض نفسي واحد"، في إشارة الى يحيى السنوار. وحاليا، ينتظرون الرد الذي سيأتي من حماس، بينما في إسرائيل يقولون: "ندرك جدية من جانب قطر".

تفاصيل الصفقة المحتملة تشمل الإفراج عن 70 مختطفا إسرائيليا على عدة مرات، الحديث يدور عن 50 إسرائيلي، بشكل أساسي أمهات وأطفال، وهم معروفين لدى حماس، و20 آخرين حماس تزعم أنها لا تعرف مكانهم وهي ليست مسؤولة عنهم. الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل هي كالتالي: الصفقة ستنطلق، وخلال أيام الهدنة حماس ستعثر على هؤلاء الإسرائيليين وستعيدهم، وفي المقابل إسرائيل ستتيح عدد من أيام الهدنة. حاليا، لكن العدد مرن ويمكن أن يزيد أيضًا إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

في المقابل إسرائيل ستفرج عن أكثر من مئة من الأطفال والنساء من السجناء الأمنيين، وستسمح بإدخال وقود الى القطاع, كما أن الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء سيكون خلال عدة مرات ، وكان هذا الإطار الذي ناقشه كابينيت الحرب الليلة. وذكر التقرير أن إسرائيل تريد هذه الصفقة، وهذه هي الرسالة التي نقلت الى قطر.

الدور الأميركي يساهم كثيراً في المفاوضات، حيث أن ورقة إسرائيل الرابحة المهمة هي أيام الهدنة، وأي انخفاض في عدد المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم سيقلل أيضاً من عدد أيام الهدنة.

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