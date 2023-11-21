التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة، وحماس تقول إن "اتفاق التهدئة قريب، وتم إرسال الرد إلى قطر"

لليوم الـ 46 للحرب يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب والشمال، والجيش يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 68، ودوي صفارات الإنذار في نتيف هعسراه المتاخمة لغلاف غزة

لليوم الـ 46 للحرب يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب والشمال، والجيش يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 68، ودوي صفارات الإنذار في نتيف هعسراه المتاخمة لغلاف غزة، بعد ان نشر اسمي جنديين آخرين قتلا في غزة( النقيب احتياط أرنون بنفينستي فاسبي، 26 عاما، والرقيب إيليا سينكين، 20 عاما).

وفي السياق سمع دوي صفارات الإنذار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة نتيف هعسراه القريبة من قطاع غزة، جراء تسلل طائرات معادية للأراضي الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتمياهو قد اجتمع، الليلة المنصرمة، مع مجلس الوزراء الحربي وعائلات المختطفين، وقال إن "استعادة المختطفين مهمة مقدسة وأسمى، وأنا ملتزم بها. ولم نتوانى عن مهمة إعادتهم، وهذه مسؤوليتي ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي" وتابع"لقد استمعت إلى آلام العائلات. لقد تحدثنا من القلب إلى القلب، وشاركت معهم قدر استطاعتي الجهود السياسية والاستخباراتية والعملياتية التي نقودها على مدار الساعة".

ومن جهته أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، فجر اليوم الثلاثاء، أنّ "الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق على هدنة بينها وبين إسرائيل" وقال في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق "تلغرام" إنّ "الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".

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