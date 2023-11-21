مسؤول في حماس: وقف محدود لإطلاق النار وإطلاق سراح نساء وأطفال من الرهائن مقابل الإفراج عن نساء وأطفال من السجون الإسرائيلية

قال عزت الرشق لقناة الجزيرة مباشر: "نترك الإعلان عن تفاصيل الاتفاق لإخواننا في قطر، وقد أعطينا إجابتنا، وسيكملون الأمر في الساعات القليلة المقبلة وبعدها نعلن عن تحقيق هذا الاتفاق"

قال عزت الرشق المسؤول الكبير في حماس لقناة الجزيرة مباشر: "نترك الإعلان عن تفاصيل الاتفاق لإخواننا في قطر، وقد أعطينا إجابتنا، وسيكملون الأمر في الساعات القليلة المقبلة وبعدها نعلن عن تحقيق هذا الاتفاق ونأمل أن يتم استكماله".

وتابع الرشق: "هذه هدنة محدودة لبضعة أيام وليست وقفاً كاملاً لإطلاق النار أو وقفاً كاملاً للعدوان (الإسرائيلي).» وسيتم خلال هذه الفترة إدخال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين من النساء والأطفال، بالتزامن مع إطلاق سراح عدد محدود من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال من السجون في إسرائيل.

Shlomi Amsalem/Israeli Ministry of Foreign Affairs وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا (2-من اليسار) مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى منظمة حماس.

تم اختطاف 38 طفلاً وصبيًا في غزة صباح يوم 7 أكتوبر مع انطلاق هجوم غير مسبوق لحماس استهدف بلدات غلاف غزة. بعضهم مع والديهم، وبعضهم بعد مقتل أم أو أب واحد على الأقل بيد عناصر حماس، وقد انقضى على وجودهم هناك 46 يومًا.

تردد في الأسبوعين الأخيرين الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن الإسرائيليين بيد حماس لا سيما الأطفال والنساء منهم. أمس أشار تقرير في القناة 13 إلى أنه في إسرائيل ينتظرون حدوث انفراجة بالاتصالات نحو إبرام صفقة للإفراج عن المختطفين، وقد يمتد الأمر لأيام معدودة من الانتظار.