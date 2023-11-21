الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنديين قُتلا خلال المعارك في غزة

بهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 67 قتيلا وتفيد التقارير بوقوع إصابات وسط خمسة آخرين – اثنان من جنود الاحتياط وضابط وجنديين – أصيبوا بجروح خطيرة في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين آخرين في قطاع غزة. وأبلغ الجيش عائلات النقيب (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي (26 عاما) والرقيب إيليا سينكين (20 عاما).

ولد فاسبي في بلدة يسود همعالا شمالي البلاد، وعمل ضابطا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي.

ولد سينكين في مدينة نوف هجليل، في الجليل. حارب كجندي في كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي.

وتفيد التقارير بوقوع إصابات وسط خمسة آخرين – اثنان من جنود الاحتياط وضابط وجنديين – أصيبوا بجروح خطيرة في شمال غزة.

بهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تدور معارك طاحنة إلى 67 قتيلا.