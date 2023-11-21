الجيش الإسرائيلي يعلن عن تطويق جباليا شمال قطاع غزة استعدادا لمواصلة الهجوم

وفي هجوم للقوات على أهداف بمساعدة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة عن بعد، تم تدمير ثلاث فتحات أنفاق في ضواحي جباليا حيث اختبأ مسلحون

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن تطويق قواته منطقة جباليا شمال قطاع غزة. وأفاد بيان بقيام قوات مدفعية قوامها 215 جندياً وطائرات تابعة لسلاح الجو بالعمل على تهيئة المنطقة للقتال في منطقة جباليا. وفي هجوم للقوات على أهداف بمساعدة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة عن بعد، تم تدمير ثلاث فتحات أنفاق في ضواحي جباليا حيث اختبأ مسلحون.

وخاضت قوات فرق اللواء 401 وهنحال القتالية معارك ضد مسلحي الفصائل الفلسطينية في أطراف جباليا باستخدام الدبابات، وبمساعدة نيران الطائرات المسيرة عن بعد، بالإضافة إلى تحديد موقع منصات إطلاق الصواريخ في الجوار وتدميرها.

إلى ذلك، خاضت قوات من فريق اللواء القتالي 551 مع قوات خاصة في شمال جباليا معارك لفتح المحور أمام قوات الفرقة وإحباط الأهداف المعادية في المنطقة. وتمكن المقاتلون الإسرائيليون خلال العملية من القضاء على العناصر المسلحة بمساعدة جوية، والاستيلاء على أسلحتهم في عدة مواقع، بما في ذلك المساكن وغرف الأطفال، وتدمير فتحات أنفاق، وفق ما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.