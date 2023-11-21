تقرير: الجيش الإسرائيلي استعد لهجوم مماثل لما حصل في 7 أكتوبر لكن في شمال البلاد

أجرى الجيش عددا من التدريبات غير الاعتيادية في الشمال، بشهر أيلول وضمت المئات من مقاتلي وحدات النخبة استعدادا لمواجهة سيناريو يقوم فيه عناصر الرضوان بشن غزو بري على البلدات الحدودية وبعض المواقع

جمعت نقاط المراقبة الإسرائيلية في الأشهر القليلة الماضية معلومات حول رصد تحركات لقوات النخبة التابعة لحزب الله بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل، على نحو غير اعتيادي مسجلة خروقات عديدة، ما أنذر بهجوم قريب على البلدات في الجليل. وهو ما اجتذب عناية المستوى الأمني الإسرائيلي إلى الجبهة الشمالية، بناء على تقديرات بأن حماس مرتدع وهادئ، على ما جاء في تقرير الثلاثاء في واينت.

وبناء على تلك الصورة، أجرى الجيش عددا من التدريبات غير الاعتيادية في الشمال، بشهر أيلول/ سبتمبر وضمت المئات من مقاتلي وحدات النخبة استعدادا لمواجهة سيناريو يقوم فيه عناصر الرضوان بشن غزو بري على البلدات الحدودية وبعض المواقع العسكرية بالقرب من خط الحدود.

وبالرغم من الهجوم المباغت في 7 أكتوبر الذي شنته حماس من الجنوب فقد اعتقد وزير الأمن يوآف غالانت في بداية الأمر بوجوب توجيه السلاح والاستعدادات نحو الشمال وإسناد مهمة غزة وتحرير المخطوفين لسلاح الجو والجهود السياسية والدبلوماسية. لكن الأمور اتجهت في المسار المعاكس بنهاية الأمر وسط تصعيد متواصل وخطير على الجبهة الشمالية واستعراض قدرات قتالية غير مسبوقة لحزب الله.

Jalaa MAREY / AFP دبابات ميركافا الإسرائيلية متمركزة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان في 15 أكتوبر 2023.

وفقا لواينت فإن حزب الله بدأ خلال العامين الماضيين في بناء شريط أمني خاص به بالقرب من الحدود مع إسرائيل، يضم حوالي 30 موقعًا دائمًا وأبراج مراقبة، دمر الجيش الإسرائيلي بعضها في ضربات رد فعل وأخرى استباقية في الشهر الماضي.

ودفع الحزب بقوة الرضوان وهي قوة النخبة إضافة إلى عناصر من القوات النظامية إلى الحدود الجنوبية خلافاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي حظر وجود حزب الله في جنوب نهر الليطاني. وعاد في الأشهر الأخيرة العشرات منهم لإشغال المواقع المرئية والخفية التي أقامها حزب الله على طول الشريط الحدودي الممتد شرقا من جبل الشيخ ومزارع شبعا إلى البحر المتوسط غربا.