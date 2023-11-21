الجيش الإسرائيلي يعلن عن استخدامه لأول مرة في القتال نظام أيرون ستينغ

تسمح ذخيرة Iron Sting الموجهة بدقة بزيادة دقة ضربات الجيش الإسرائيلي على الأهداف العسكرية في المناطق المزدحمة، مما يساعد القوات على تجنب الأضرار الجانبية

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء باستخدام ذخيرة هاون موجهة من نوع آيرون ستينغ لأول مرة في القتال. وبمساعدتها، يقال إن وحدة كوماندوز ماجلان نجحت في ضرب 70 هدفًا لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع مراقبة ومنصات إطلاق.

وفي نفس العملية، قيل إن وحدة ماجلان داهمت منازل مقاتلي حماس وعثرت على أسلحة. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن قواته "داهمت أيضاً مدرسة كان يوجد بالقرب منها ممران تحت الأرض".

Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office نظام Iron Sting الجديد الذي طورته وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وشركة Elbit Systems مثبت على ناقلة جنود مدرعة في جنوب إسرائيل، كما يظهر في صورة غير مؤرخة تم نشرها في 14 مارس 2021.

إن ذخيرة Iron Sting الموجهة بدقة عبارة عن قنبلة هاون صممتها شركة Elbit Systems. وهي تسمح بزيادة دقة ضربات الجيش الإسرائيلي على الأهداف العسكرية في المناطق المزدحمة، مما يساعد القوات على تجنب الأضرار الجانبية.