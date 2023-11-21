رئيس الحكومة الإسرائيلية :"نتقدم نحو صفقة لإعادة المختطفين"

ويشار الى أن كابينيت الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة للمصادقة على صفقة محتملة لإعادة المختطفين

على خلفية التقارير عن تقدم كبير نحو صفقة محتملة للإفراج عن مختطفين، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى القضية وصرح بصوته اليوم الثلاثاء :"نحن نتقدم نحو ذلك"، وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع مقاتلين من كتيبة الاحتياط 8101، كما يجتمع الليلة كابينيت الحرب للمصادقة على صفقة التبادل المحتملة.

وصرح نتنياهو :"أتواجد هنا مع مقاتلي وقادة جولاني- روح عظيمة- أشخاص حاليا يقاتلون في الشمال ويتدربون هنا ويعودون أدراجهم. ببساطة روح جيش منتصر. نحن نركز حاليا بدفاع قوي جدا وتأهب مرتفع جدا في الشمال من أجل الانتصار الكاسح في الجنوب".

وأضاف نتنياهو :"هدفنا الأول هو القضاء على حماس لن نتوقف حتى نحققه. والهدف الثاني، إعادة المختطفين- نحن نتقدم. لا أعتقد أن الأمر يستحق أن أقول الكثير، ولا حتى في هذه اللحظة، ولكن آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا. والهدف الثالث هو ضمان عدم تكرار ما حدث في غزة مرة أخرى.

وعلى صعيد متصل مع الصفقة قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الى قضية الصفقة خلال اجراءه تقييما للوضع العملياتي في فرقة غزة، حيث من المتوقع كابينيت الحرب الليلة للمصادقة عليها وقال :"سيتطلب منا جميعا اتخاذ قرارات صعبة وهامة خلال الأيام القريبة". وأشار غالانت إلى أنه بفضل جنود الجيش الإسرائيلي يوجد تقدم بأهداف القتال- هزيمة حماس وإعادة المختطفين.