الأردن: تلقينا إشعارات من إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني في غزة ، لكن لم نستجب للمطلب

كما تطرق رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة الى انتشار الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل للتصدي لأي محاولات تسلل

صرح رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة اليوم أن الأردن يتعامل مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، مشيرا بنقس الوقت أن الأردن تلقى اشعارات من إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني الأردني، الا أن الأردن لم يستجب لهذا المطلب، ولم يصدر أي رسمي إسرائيلي يتعلق بالموضوع.

وتطرق الخصاونة خلال المقابلة مع قناة "العربية" الى انتشار الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل وقال :"إنه من الطبيعي أن ينتشر الجيش الأردني على هذه الحدود في سياق دوره الطبيعي والأساسي في حماية حدوده". مشددا على أن انتشار الجيش يأتي في إطار التصدي لأي محاولات تسلل.

وتطرق الخصاونة بأن "الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة" مشيرا الى أن الأردن لم يستجب لهذه المطالب، ولفت الى إصابة سبعة من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة ، وقال إن الجيش الأردني يجري تحقيقا في ظروف هذا القصف، وسيتم التصرف مستقبلا بالموضوع استنادا الى نتائج هذا التحقيق.

وتطرق خلال حديثه الى المستشفى الميداني الخاص الثاني في قطاع غزة، وقال إن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني توجه الى مطار العريش ليشرف على إنشائه، لافتا الى احتواءه على حاضنات للأطفال الخدج، ولفت الى مستشفى ميداني آخر وصل الى مدينة نابلس لمساندة الجهود الطبية في السلطة الفلسطينية.