تقارير لبنانية: الجيش الإسرائيلي اغتال نائب قائد القسام في لبنان

خليل حراز قتل في ضربة إسرائيلية مع ثلاثة مسلحين آخرين وهو مسؤول عن تنسيق نشاطات حماس في اوروبا

أفادت وسائل إعلامية لبنانية اليوم أن الجيش الإسرائيلي اغتال نائب قائد الذراع العسكري لحماس في لبنان خليل حراز، والذي على مايبدو تواجد في سيارة في شاحنة صغيرة، ووفقا للتقارير تواجد معه ثلاثة مسلحين آخرين من حماس، حراز الملقب أبو خالد يعيش في مخيم اللاجئين الفلسطينيين الراشدية في لبنان، ومسؤول عن تنسيق نشاطات حماس في أوروبا.

ويشار الى أنه في وقت سابق من صباح اليوم، اطلق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وأصاب منزلا في مدنية المطلة ولم يكن هناك مصابين في الحادث، والتي اعلن حزب الله مسؤوليته عليها. ولاحقا اطلقت رشقات صاروخية تجاه كريات شمونا والبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى بدون إصابات، كما تم التبليغ عن تسلل طائرة مسيرة معادية في سماء إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحدث انتهى- بدون الإشارة ان تم بالفعل تسلل مسيرات.

الجيش الإسرائيلي هاجم ثلاث خلايا لحزب الله خلال اقل من ساعتين بمناطق مختلفة على الحدود. وذكرت شبكة الميادين ان الجيش الإسرائيلي هاجم في عيتا الشعب ومدينة الجبين وفي وسط غرب حدود لبنان. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن مسيرات رصدت وهاجمت ثلاثة خلايا لحزب الله على الحدود. كما هاجمت المقاتلات الحربية عدد من الأهداف لحزب الله بينها منشآت عسكرية.

وأفيد ان أطلقت قذائف هاون تجاه موقع عسكري إسرائيلي على الحدود بدون إصابات، في حين ردت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية على مصدر اطلاق النار، ولاحقا بعد الرشقات الصاروخية تجاه الجليل الأعلى، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه في الساعات الأخيرة رصدت قذائف سقطت بمناطق إسرائيلية انطلقت من لبنان.