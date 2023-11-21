نتنياهو: جلستنا تمحورت حول صفقة إعادة مخطوفين، لكن الحرب ستستمر بعد الهدنة

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعهد بأن الحرب ستحقق كافة أهدافها ولن تتوقف حتى تحقيق ذلك

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن جلسة كابينيت الحرب تمحورت حول ابرام صفقة لاعادة مختطفين، لكنه شدد على أن الحرب ستستمر حتى إعادة كافة الرهائن والقضاء على حماس.

وصرح نتنياهو بعد جلسة الحكومة وكابينيت الحرب التي ناقشت الصفقة المحتملة وقال :"هذه الجلسة تمحورت حول إعادة مختطفينا، لكن يجب أن أبدأ بما هو مفهوم ضمنا، بأنه بعد انتهاء الهدنة لإعادة المخطوفين، سنوقف الحرب. أود أن أوضح، نحن في حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق أهدافنا، القضاء على حماس وإعادة المختطفين والمفقودين، والتأكد بعدم وجود أي جهة في غزة يمكنها أن تهدد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو :"تحدثت مع الرئيس بايدن خلال الأيام الأخيرة لتحسين الاتفاق، ورفع المقابل وتقليل الثمن وكان الرئيس بايدن منخرطا بالأمر".

وأضاف نتنياهو :"أمامنا الليلة قرار صعب، وكافة الأجهزة الأمنية تدعمه، لقد تعهدوا بأنه سيتم ضمان أمن قواتنا خلال فترة أيام الهدنة وأن الجهود الاستخباراتية سيتم توفيره خلال هذه الأيام، كما تعهدوا بأنه ليس فقط الجهد الحربي لن يمس، بل العكس، الأمر سيتيح للجيش الإسرائيلي الاستمرار بالقتال. اود التوضيح مجددا- الحرب ستتواصل حتى نحقق كل أهدافنا، وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين والضمان بأن اليوم بعد حماس عزة لن تهدد إسرائيل أكثر ولن تكون بها أي جهة تدعم الإرهاب، وتربي أطفالها على الإرهاب وتهدد دولة إسرائيل".