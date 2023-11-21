مراحل صفقة التبادل للإفراج عن المختطفين بين إسرائيل وحماس، اليكم التفاصيل

الصفقة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين بين إسرائيل وحماس ستكون على مراحل

كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن تفاصيل صفقة التبادل المحتملة المرتقب إعلانها بأي وقت بين حماس وإسرائيل، والتي ستجري على عدة مراحل، وتشمل مرحلتها الأولى وقفا لإطلاق النار لمدة خمسة أيام وعملية تبادل أولى للمختطفين ويليها مرحلة إضافية لإطلاق مختطفين مقابل تمديد الهدنة، وستشمل إدخال مساعدات إنسانية ووقود إلى المستشفيات.

ووفقا للتفاصيل الواردة سيتم إطلاق 50 من المختطفين المدنيين الإسرائيليين خلال أيام الهدنة الخمسة، مقابل إطلاق سراح ثلاثة فلسطينيين من نساء وأطفال مقابل كل مختطف إسرائيلي من الإسرائيليين الخمسين أي الإفراج عن 150 أسير فلسطيني من الأطفال والنساء مقابل 50 مختطف إسرائيلي، وفي المرحلة الثانية من الصفقة سيتم الإفراج عن عشرة إسرائيليين وتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين.

وذكر تقرير "العربي الجديد" أنه عندما يصل عدد المفرج عنهم إلى 99 إسرائيلي (بين أحياء وجثث) ستفرج إسرائيل عن جميع الأطفال والنساء الفلسطينيين الذين تعتقلهم في سجونها.

ويتضمن الاتفاق إدخال 200 شاحنة مساعدات خلال أيام الهدنة الخمسة، تشمل شاحنات وقود وغاز للمستشفيات ، وإنه بمجرد إصدار الحكومة الإسرائيلية بيان تعلن فيه موافقتها على الصفقة، ستصدر دولة قطر بيانا حولها وتليها بيان من حماس وبعده بيان أمريكي.