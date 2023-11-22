التغطية متواصلة | بعد الموافقة على صفقة إطلاق سراح الرهائن.. الحكومة تتعهد بـ”مواصلة الحرب” ضد حماس
ولا يقدم البيان تفاصيل بشأن أي من التنازلات الأخرى التي يعتقد أن إسرائيل قدمتها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ودخول وقود إضافي
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا يؤكد فيه قرار المجلس في وقت مبكر من صباح اليوم بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأضاف البيان أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها تهدئة القتال.
وتابع البيان أن "الإفراج عن كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الراحة".
"ستواصل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجدد غزة أي تهديد لدولة إسرائيل".
ولا يقدم البيان تفاصيل بشأن أي من التنازلات الأخرى التي يعتقد أن إسرائيل قدمتها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.
بايدن: راض تماما عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه "راض تماما" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة عن 50 امرأة وطفلا من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين سجناء في إسرائيل.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "أنا راض تماما، لأن بعض هذه النفوس الشجاعة سيتم لم شملها مع عائلاتها ما إن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل".
قطر تعلن بدء "الهدنة الإنسانية" خلال الـ 24 ساعة القادمة
أكدت قطر اتفاقها على وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة لغزة، قائلة إن موعد البدء سيتم الإعلان عنه خلال الـ 24 ساعة القادمة وسيستمر لمدة أربعة أيام.
ووصف البيان الصادر في وقت مبكر من صباح اليوم عن وزارة الخارجية القطرية المحادثات التي أسفرت عن الاتفاق بأنها وساطة من مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل "هدنة إنسانية".
البنتاغون : الولايات المتحدة ضربت موقعين في العراق “ردًا مباشرًا” على الهجمات المدعومة من إيران
نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد موقعين في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم ردا على هجمات شنتها “الجماعات المدعومة من إيران”، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X، تويتر سابقًا، إن القوات الأمريكية “نفذت ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق”.
وأضاف المنشور: "كانت الضربات ردًا مباشرًا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".
حماس: “الهدنة الإنسانية” هدفها “خدمة شعبنا وتعزيز صموده”
قالت حركة حماس إنها ترحب بـ”الهدنة الإنسانية” التي وافقت عليها إسرائيل والتي تنص على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
وجاء في بيان لحماس أن “بنود هذا الاتفاق تمت صياغتها وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في وجه العدوان”.
وأضافت حماس أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام – وهو الجزء الوحيد من الصفقة الذي أكدته إسرائيل.