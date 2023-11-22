ولا يقدم البيان تفاصيل بشأن أي من التنازلات الأخرى التي يعتقد أن إسرائيل قدمتها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ودخول وقود إضافي

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا يؤكد فيه قرار المجلس في وقت مبكر من صباح اليوم بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأضاف البيان أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها تهدئة القتال.

وتابع البيان أن "الإفراج عن كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الراحة".

"ستواصل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجدد غزة أي تهديد لدولة إسرائيل".

ولا يقدم البيان تفاصيل بشأن أي من التنازلات الأخرى التي يعتقد أن إسرائيل قدمتها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.